Dejó huella: Andrés brilló con caporal y se coronó como el mejor de la gala

La última presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó con fuerza y sello nacional. Andrés Gonzales, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, sorprendió con una propuesta en ritmo de caporal que se ganó el aplauso del jurado.

El participante interpretó “El amor de su vida” de Grupo Frontera y Grupo Firme, pero con un giro folclórico que resaltó la esencia boliviana en el escenario.

Un cierre que convenció

El jurado destacó la creatividad de la propuesta y el trabajo del equipo al fusionar un éxito internacional con ritmos tradicionales.

Marco Veizaga valoró la apuesta artística:

“Parte de la magia de la música es hacer locuras. Los arreglos me encantaron. Usar nuestros ritmos es meterse en la esencia de un país. Me gustó mucho lo que vi, aunque debes cuidar la concentración”.

Por su parte, Diego Ríos destacó el logro del equipo:

“Me gustó que traigan el folclore a la pista y que lo hayan logrado. Fantástico. Solo faltó explotarlo un poco más para que despegue”.

En tanto, Alenir Echeverría no ocultó su entusiasmo:

“Espectacular propuesta. Estoy feliz de que piensen en nuestro folclore. Para mí, fue la mejor presentación de la noche”.

Finalmente, Tito Larenti resaltó el equilibrio logrado:

“No le quitaron la esencia a la canción. Fue algo distinto y bien logrado. Hay que mejorar respiración y dicción, pero este es el camino”.

La mejor nota de la gala

Tras la evaluación, Andrés obtuvo un puntaje de 6,0, convirtiéndose en la calificación más alta de la noche.

Sus mentores destacaron su desempeño y proyección:

“Sabemos el talento que tiene. Debe seguir practicando”, señaló Maisa.

Con un cierre lleno de identidad y energía, la gala dejó claro que arriesgar y conectar con lo propio puede marcar la diferencia.

Mira la programación en Red Uno Play