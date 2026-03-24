Espectáculo total pero con nervios: el jurado pone en aprietos al equipo de Maisa y Franklin

Ritmo, color y una apuesta diferente marcaron la segunda presentación de la noche, aunque los nervios y algunos errores vocales pesaron en la evaluación final.
23/03/2026 23:33
Escuchar esta nota
El team de Maisa Roca y Franklin Trigo tomó el escenario decidido a dejar huella. Conformado por Kevin Córdova, Natalia Alcázar, Andrés Gonzales y Anyela Rengifo, el grupo apostó por una versión fresca y llamativa de “Bailando Conmigo” del artista Luis Vega.
La propuesta destacó por sus arreglos musicales y una puesta en escena vibrante… pero el jurado no dejó pasar los detalles.
Las críticas del jurado:
La primera en opinar fue Alenir Echeverría, quien valoró la propuesta, pero fue directa con las observaciones:
“Hubo cosas que no estuvieron bien vocalmente. Me fascinó verlos en grupo, pero faltaron varios detalles… y los nervios fueron un problema”.
Luego fue el turno de Tito Larenti, quien coincidió en el diagnóstico:
“El trabajo fue muy bueno, pero tienen que relajarse. Los nervios se notaron”.
Por su parte, Marco Veizaga destacó la estética de la versión, aunque sugirió ajustes:
“La versión fue muy linda, pero se extendió demasiado. A veces, menos es más”.
Finalmente, Diego Ríos calificó la propuesta como espectacular, pero con un punto crítico:
“La idea fue muy buena, pero se me hizo muy larga y algo monótona”.
El resultado:
Tras la evaluación, el equipo obtuvo un promedio de 5.5, igualando la puntuación del primer grupo de la noche.
La reacción del equipo:
El productor Franklin Trigo explicó que la intención principal fue conectar con el público y generar entretenimiento:
“Queríamos divertir tanto a la gente como a los televidentes”.
Dos equipos, mismo puntaje y una competencia que ya demuestra que nadie la tendrá fácil.
No te pierdas Duelo de Voces por Red Uno y sus plataformas digitales.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40