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Espectáculo total pero con nervios: el jurado pone en aprietos al equipo de Maisa y Franklin

Ritmo, color y una apuesta diferente marcaron la segunda presentación de la noche, aunque los nervios y algunos errores vocales pesaron en la evaluación final.

Silvia Sanchez

23/03/2026 23:33

Espectáculo total pero con nervios: el jurado pone en aprietos al equipo de Maisa y Franklin
Santa Cruz, Bolivia

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El team de Maisa Roca y Franklin Trigo tomó el escenario decidido a dejar huella. Conformado por Kevin Córdova, Natalia Alcázar, Andrés Gonzales y Anyela Rengifo, el grupo apostó por una versión fresca y llamativa de “Bailando Conmigo” del artista Luis Vega.

La propuesta destacó por sus arreglos musicales y una puesta en escena vibrante… pero el jurado no dejó pasar los detalles.

Las críticas del jurado:

La primera en opinar fue Alenir Echeverría, quien valoró la propuesta, pero fue directa con las observaciones:

“Hubo cosas que no estuvieron bien vocalmente. Me fascinó verlos en grupo, pero faltaron varios detalles… y los nervios fueron un problema”.

Luego fue el turno de Tito Larenti, quien coincidió en el diagnóstico:

“El trabajo fue muy bueno, pero tienen que relajarse. Los nervios se notaron”.

Por su parte, Marco Veizaga destacó la estética de la versión, aunque sugirió ajustes:

“La versión fue muy linda, pero se extendió demasiado. A veces, menos es más”.

Finalmente, Diego Ríos calificó la propuesta como espectacular, pero con un punto crítico:

“La idea fue muy buena, pero se me hizo muy larga y algo monótona”.

El resultado:

Tras la evaluación, el equipo obtuvo un promedio de 5.5, igualando la puntuación del primer grupo de la noche.

La reacción del equipo:

El productor Franklin Trigo explicó que la intención principal fue conectar con el público y generar entretenimiento:

“Queríamos divertir tanto a la gente como a los televidentes”.

Dos equipos, mismo puntaje y una competencia que ya demuestra que nadie la tendrá fácil.

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