La Paz: Revilla lidera la Gobernación y Dockweiler la Alcaldía

El conteo supera el 90% y muestra una votación dispersa que anticipa balotaje y posibles alianzas políticas.
23/03/2026 13:13
Escuchar esta nota
En la Gobernación, con el 95% de actas computadas, Luis Revilla se ubica en primer lugar con 20,2%, seguido por Germán Riveros con 8,8%, quien empata en porcentaje con René Yahuasi. Más atrás aparecen Félix Patzi (8,6%) y Andrés Gómez (8,0%), en una elección altamente fragmentada.
Con estos resultados, Revilla y Riveros se perfilan para disputar la segunda vuelta prevista para el 19 de abril, ya que ningún candidato alcanza el porcentaje necesario para ganar en primera instancia. Además, se registra un 11% de votos blancos y 12% de nulos, reflejando dispersión e indecisión del electorado.
En la Alcaldía de La Paz, con el 88,2% de avance, César Dockweiler lidera con 23,4%, seguido por Iván Arias con 13,9% y Waldo Albarracín con 13,2%. La disputa continúa con Miguel Roca (12,5%) y Óscar Sogliano (10,1%), mientras el resto de candidatos se distribuye porcentajes menores.
Los datos confirman un escenario político dividido, donde ninguna fuerza logra una ventaja contundente, lo que anticipa negociaciones y alianzas clave en los próximos días.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55