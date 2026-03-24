TSE garantiza resultados oficiales hasta el miércoles y fija la segunda vuelta para el 19 de abril

Tras la jornada de elecciones subnacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, brindó un balance desde el centro de cómputo de La Paz. La autoridad aseguró que el cómputo oficial avanza a ritmo sostenido y ratificó el compromiso de entregar los resultados finales esta misma semana para dar paso a la organización de la segunda vuelta electoral.

Avance del cómputo y plazos

Ávila informó que el procesamiento de actas a nivel nacional ya alcanzó un hito importante y que la meta es concluir en menos de 48 horas. "Estamos realizando dos actividades, supervisando el cómputo a nivel nacional. Ya tenemos un 45%. (...) Estamos a ritmo y hasta el día miércoles queremos entregar estos resultados. Tenemos que hacerlo, es un compromiso, queremos dar certidumbre", afirmó la autoridad.

Respecto a las particularidades regionales, señaló que departamentos como Oruro y Chuquisaca lideran el avance, mientras que otros enfrentan desafíos logísticos por su geografía. "El Beni tiene pocas mesas, pero las tiene que transportar por río. Hay otros departamentos que tienen que transportar los sobres de seguridad en helicóptero o avioneta", explicó.

Segunda vuelta: Un proceso récord

Debido al calendario ajustado para la posesión de nuevas autoridades, el TSE ha definido el 19 de abril como la fecha para el balotaje en los departamentos donde ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria.

Ávila destacó que este será un proceso inédito por su brevedad: "Son 27 días, nunca se había visto eso en realidad en Bolivia tener un proceso tan corto, pero vamos a cumplir nuevamente el objetivo y le vamos a entregar a Bolivia también un proceso electoral de excelencia".

Para esta etapa, se confirmó que se mantendrán ciertas reglas y se aplicarán medidas de austeridad:

Padrón Electoral: No habrá nuevas inscripciones. "La ley establece que para la segunda vuelta tenemos que utilizar el mismo Padrón electoral que se ha utilizado en la primera. (...) El padrón no se puede modificar ni alterar" , aclaró.

Ahorro y reciclaje: El TSE busca optimizar recursos reutilizando materiales. "Vamos a ahorrar también, vamos a reciclar, por ejemplo, todo lo que es el material de cartón, ánforas, maletas, mamparas, tenemos que ahorrar también el presupuesto teniendo en cuenta la salud económica de nuestro país" .

Debates: Se repetirán de forma simultánea un domingo antes de la votación.

Evaluación del SIREPRE y veedores

Pese a un ligero retraso en la conferencia de prensa del domingo, que Ávila atribuyó a un "pequeño percance en el traslado" desde el centro de cómputo en Achumani hasta el hotel en Calacoto, el presidente del TSE calificó el uso del Sistema de Consolidación de Resultados Preliminares (SIREPRE) como un éxito técnico.

"Hemos hecho un análisis de los resultados del Sirepre y el cómputo y el resultado es idéntico, lo que quiere decir que el sistema del Sirepre se ha comportado muy bien", aseveró. Asimismo, subrayó que las misiones de observación internacional calificaron el proceso como "exitoso, seguro y confiable".

Finalmente, la autoridad electoral recordó que el objetivo final es cumplir con la toma de juramento de las nuevas autoridades locales y regionales. "El 4 de mayo ya deberían estar todas las autoridades electas en función", concluyó Ávila, anticipando que tras cerrar este ciclo electoral, el TSE presentará proyectos de modificación a las leyes 018, 026 y 1096.

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