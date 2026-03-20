En Cochabamba se realizará el estreno de ‘La hija cóndor’ este 7 de mayo

La expectativa por ver en pantallas nacionales la premiada cinta La hija cóndor finalmente tiene fecha y lugar confirmados para su gran debut. La actriz protagonista, Magdalena Sanizo, anunció oficialmente que el estreno nacional se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en Cochabamba y el resto de Bolivia.

Sanizo, quien interpreta a una partera tradicional, expresó su satisfacción por el trabajo realizado en esta ambiciosa coproducción latinoamericana. "De mi personaje me gustó bastante ser una partera tradicional, me gusta lo que he hecho", afirmó la intérprete sobre su rol protagónico.

El impacto de la obra ya se siente en las audiencias que han tenido acceso a los primeros adelantos y proyecciones internacionales.

Según la actriz, el recibimiento ha sido sumamente cálido: "La gente está contenta de ver la película", aseguró con entusiasmo.

Uno de los momentos más emotivos de la producción fue la integración del idioma quechua y la música como hilos conductores de la trama. "Saludé en quechua y la letra de la canción decía: ‘Yo vengo de Cochabamba, allá tengo una hija pero un día se voló como un cóndor’", relató Sanizo.

La actriz también adelantó que existen pasajes de alta intensidad dramática que marcaron el rodaje, especialmente aquellos que involucran la relación madre e hija. "Me gusta la escena donde con mi hija estamos enojadas, no puedo contar todo", confesó entre risas y misterio.

La melancolía también forma parte de la esencia de este relato que explora el abandono y la búsqueda de identidad en los Andes.

"Son dos escenas que me gustan bastante, una fue muy triste porque mi hija me dejó", comentó Sanizo sobre la carga emocional del filme.

El evento de estreno en la Llajta contará con la participación especial del cineasta Álvaro Olmos, quien lideró este proyecto tras su paso por Málaga y La Habana. Sanizo destacó el esfuerzo colectivo de la productora y todo el equipo técnico que hizo posible esta obra maestra.

Finalmente, la protagonista aprovechó para extender su gratitud a los medios de comunicación y a quienes apoyaron la difusión de este hito cultural. "Agradezco a Que No Me Pierda, al director Olmos y a la productora y a todo el conjunto que llevó adelante La hija cóndor", concluyó.

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