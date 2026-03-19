Canciller: “La prioridad es recuperar la confianza internacional"

El canciller Fernando Aramayo aseguró que la política exterior del Gobierno está enfocada en recuperar la confianza internacional y atraer inversiones que permitan reactivar la economía del país.

La autoridad destacó que Bolivia atraviesa una etapa de intensa actividad diplomática, marcada por encuentros con líderes mundiales, participación en espacios multilaterales y la apertura de nuevas relaciones estratégicas.

“Estamos llevando Bolivia al mundo y trayendo el mundo a Bolivia”, afirmó, al explicar la agenda internacional.

Relaciones internacionales y economía

Aramayo explicó que el objetivo principal de esta estrategia es restablecer vínculos con países clave y organismos internacionales, priorizando acuerdos que tengan impacto directo en la economía.

En ese marco, destacó la importancia de los acercamientos con Brasil, considerado un socio estratégico, con el que ya se proyectan acuerdos en áreas como hidrocarburos, energía, turismo, agricultura y comercio.

Resultados a corto y mediano plazo

El canciller detalló que algunos resultados de esta política ya se proyectan a corto plazo, como:

Impulso a proyectos de infraestructura y comercio

Mayor conectividad aérea bajo el modelo de “cielos abiertos”

Avances para la incorporación plena de Bolivia al Mercosur

Interés de empresas extranjeras en invertir en sectores estratégicos

Relaciones con Chile y Estados Unidos

Respecto a Chile, Aramayo indicó que el restablecimiento pleno de relaciones está en proceso y requerirá tiempo, debido a los cambios recientes de gobierno en ese país. No obstante, anunció que ya se retomarán mesas de diálogo bilateral.

En el caso de Estados Unidos, confirmó que el objetivo es restablecer el intercambio de embajadores durante 2026, como parte de una nueva política exterior.

Fronteras Bolivia - Chile

Sobre la situación en la frontera con Chile, el canciller aclaró que no existe vulneración del Tratado de 1904, aunque reconoció preocupaciones en la población fronteriza.

Indicó que el Gobierno trabaja en medidas para fortalecer el control territorial, mejorar la atención a connacionales y modernizar trámites migratorios.

Una nueva política exterior

Finalmente, Aramayo remarcó que Bolivia está construyendo una política exterior orientada a resultados concretos, basada en la generación de confianza, la apertura al mundo y la atracción de inversiones.

“La punta de lanza es recuperar la confianza internacional”, enfatizó, señalando que este será el eje para dinamizar la economía y reposicionar al país en el escenario global.

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