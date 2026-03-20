Diputado Rada tras la aprehensión de Marcelo Arce: “Sus hijos fueron la Gabriela Zapata de Luis Arce”

Tras conocerse la aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, las reacciones políticas no se han hecho esperar. El diputado Ricardo Rada (PDC) arremetió contra la anterior gestión, señalando que el poder otorgado a los hijos del exmandatario fue la causa del descalabro económico en sectores estratégicos.

“No solamente el presente nos lo dejaron arruinado, es decir, manejaban Yacimientos y nos dejaron con las colas y el desabastecimiento, sino que también les confió el futuro de los bolivianos, como era la empresa de Yacimientos de Litio Boliviano”, aseveró Rada, vinculando directamente a los hijos de Arce con el desabastecimiento de combustible.

Denuncias de corrupción millonaria

Rada fue enfático al mencionar cifras y movimientos económicos que estarían bajo investigación. Según el diputado, el entorno de Marcelo Arce habría operado con montos estratosféricos y adquirido bienes de lujo.

“Ya se sabe que él habría entregado a un empresario menonita 80 millones de dólares, a un empresario cruceño 20; sabíamos que compró una hacienda, una quinta como decimos en Santa Cruz, de 250 millones de dólares”, denunció el legislador.

Además, comparó este caso con uno de los mayores escándalos del gobierno de Evo Morales: “Los hijos de Arce fueron la Zapata de Evo; es decir, la Gabriela Zapata de Arce fueron sus hijos. Ellos manipularon todo”.

Limpieza en YPFB y "el círculo cero"

El diputado, quien integra la Comisión de investigación del daño a los motores por carburante en mal estado, pidió que la justicia no se detenga únicamente en la figura de Marcelo Arce, sino que alcance a todos los funcionarios que permitieron estas irregularidades.

Investigación a fondo: “Aquí no debe acabar con Marcelo Arce preso, sino que esto debe seguir para que entren los gerentes, subgerentes y los directorios que permitieron semejante abuso” .

Incautación de bienes: Rada solicitó que se actúe con severidad sobre el patrimonio de la familia Arce. “Esperemos que realmente sea una incautación total de los bienes que acumularon los Arce durante este tiempo. Si había una bicicleta, hasta la bicicleta se la tienen que quitar” .

Uso de recursos estatales: El legislador cuestionó el hallazgo de bienes públicos en manos del aprehendido: “Incluso el de Activos Fijos que le permitió sacar esa camioneta también debe ir preso”.

El nexo con Brasil y la captura de Dorgathen

Finalmente, Rada destacó la importancia de la relación estratégica entre el actual presidente, Rodrigo Paz Pereira, y el mandatario brasileño, Lula da Silva, para evitar que exautoridades prófugas encuentren refugio en el país vecino.

“Yo no considero que ni el presidente nuestro protegería delincuentes buscados por Brasil, ni el presidente Lula protegería delincuentes, como lo es Dorgathen, buscados por nuestro país”, concluyó, haciendo referencia al exejecutivo de YPFB sobre quien pesaría un sello rojo de Interpol.

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