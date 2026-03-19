Marcelo Arce se acoge al silencio y la Fiscalía pedirá 180 días de cárcel en Palmasola

En una jornada marcada por el hermetismo legal, Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, decidió abstenerse de declarar este jueves ante el Ministerio Público. La comparecencia estaba programada en las dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), tras su aprehensión el pasado miércoles por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Silencio ante la Fiscalía

Pese a la expectativa generada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, quien anunció la toma de declaración informativa en horas previas, el imputado optó por su derecho constitucional al silencio frente al fiscal asignado al caso, Néstor Torrez.

Fuentes oficiales confirmaron que, tras este paso, el Ministerio Público procedió de inmediato con la imputación formal, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad en los delitos investigados.

Audiencia cautelar y pedido de detención

La situación jurídica de Arce Mosqueira se definirá este viernes por la mañana en una audiencia de medidas cautelares. La comisión de fiscales adelantó que solicitará una medida extrema:

Petición: Detención preventiva por 180 días .

Recinto: Centro de Rehabilitación de Santa Cruz ( Palmasola ).

Fundamentos: Riesgo de fuga, peligro de obstaculización de la justicia e indicios de participación criminal.

"Vamos a solicitar la detención preventiva por existir indicios de responsabilidad y peligros procesales que ameritan esta medida para continuar con la etapa preparatoria", afirmó Mariaca en conferencia de prensa.

Segunda noche en celdas

Con la imputación ya presentada, Marcelo Arce pasará su segunda noche consecutiva en las celdas policiales de la DELCC a la espera de ser conducido ante el juez.

Cabe destacar que esta investigación no se limita al hijo del exmandatario; el proceso también alcanza al propio expresidente Luis Arce (actualmente detenido en La Paz) y a otros dos de sus hijos, en un caso de alto impacto político y judicial que sigue bajo la lupa de la opinión pública cruceña.

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