Alarcón apunta a red de encubrimiento tras aprehensión de Marcelo Arce

La aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira no solo pone el foco en un presunto enriquecimiento ilícito, sino que abre la posibilidad de investigar una estructura más amplia de encubrimiento y colaboración, según el diputado Carlos Alarcón.

“El tema principal es identificar a todos los que han actuado como colaboradores, encubridores o cómplices, tanto primarios como secundarios”, afirmó, al señalar que el proceso debe ampliarse a funcionarios y actores que habrían facilitado operaciones irregulares.

El legislador remarcó que la investigación no puede limitarse a una sola persona, sino que debe indagar posibles conexiones dentro de instituciones estatales y empresas estratégicas.

“Se tiene que investigar a todos aquellos que desde altos cargos hubieran participado como colaboradores eficaces de este clan familiar”, sostuvo.

En ese marco, mencionó presuntos vínculos con el ámbito energético y la relación con Armin Dorgathen, apuntando a operaciones que habrían sido manejadas “detrás de las cortinas”.

Alarcón también puso en la mira a las entidades financieras que aprobaron créditos millonarios, señalando que podrían tener responsabilidad si no cumplieron con los controles establecidos.

El legislador insistió en que el caso debe marcar un precedente.

“No puede repetirse que desde el poder se estructuren redes familiares o de allegados para enriquecerse con recursos del Estado”, remarcó.

La investigación, que involucra al entorno del expresidente Luis Arce Catacora, continúa en curso y podría ampliarse a más implicados en las próximas etapas.

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