Una noche cargada de sentimientos, recuerdos y música tocó el corazón del público con una interpretación que rindió tributo a quienes son el pilar de la familia.
19/03/2026 21:03
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En el marco del Día del Padre, La Gran Batalla – Duelo de Voces regaló uno de sus momentos más emotivos. El homenaje a los papás no podía faltar, y llegó directo al alma.
La gala de este jueves 19 de marzo abrió con la potente y sensible voz de Alenir Echeverría, quien interpretó el clásico de Vicente Fernández, “Cuando yo quería ser grande”. A su lado, el piano de Tito Larenti acompañó cada nota, creando una atmósfera íntima y profundamente conmovedora.
Desde los primeros acordes, la interpretación logró lo inevitable: conectar con el público. Más de uno no pudo evitar recordar a su padre, a ese guía silencioso, al ejemplo que marca el camino y sostiene a la familia.
Fue una presentación que no solo se escuchó… se sintió.
Así, entre aplausos, miradas cómplices y emociones a flor de piel, la noche se convirtió en un verdadero reconocimiento a todos los padres, celebrando su amor, su esfuerzo y su presencia imborrable.
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