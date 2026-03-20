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La gran batalla

La noche más emotiva: voces que abrazaron a papá en La Gran Batalla

Una noche cargada de sentimientos, recuerdos y música tocó el corazón del público con una interpretación que rindió tributo a quienes son el pilar de la familia.

Silvia Sanchez

19/03/2026 21:03

La noche más emotiva: voces que abrazaron a papá en La Gran Batalla
Santa Cruz, Bolivia

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En el marco del Día del Padre, La Gran Batalla – Duelo de Voces regaló uno de sus momentos más emotivos. El homenaje a los papás no podía faltar, y llegó directo al alma.

La gala de este jueves 19 de marzo abrió con la potente y sensible voz de Alenir Echeverría, quien interpretó el clásico de Vicente Fernández, “Cuando yo quería ser grande”. A su lado, el piano de Tito Larenti acompañó cada nota, creando una atmósfera íntima y profundamente conmovedora.

Desde los primeros acordes, la interpretación logró lo inevitable: conectar con el público. Más de uno no pudo evitar recordar a su padre, a ese guía silencioso, al ejemplo que marca el camino y sostiene a la familia.

Fue una presentación que no solo se escuchó… se sintió.

Así, entre aplausos, miradas cómplices y emociones a flor de piel, la noche se convirtió en un verdadero reconocimiento a todos los padres, celebrando su amor, su esfuerzo y su presencia imborrable.

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