TED La Paz: Incumplir el silencio electoral puede inhabilitar candidatos

El vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Antonio Condori, advirtió que el incumplimiento del silencio electoral puede derivar en sanciones severas, incluso la inhabilitación de candidaturas.

La autoridad recordó que esta medida ya está vigente y debe respetarse hasta las 18:00 del día de la jornada electoral, periodo en el que la ciudadanía debe reflexionar su voto sin influencias externas.

Sanciones para candidatos y medios

Condori explicó que los candidatos que vulneren esta normativa, por ejemplo participando en programas o difundiendo propaganda, podrán ser sancionados conforme a la ley.

“En caso de infringir la norma, incluso se puede llegar a la inhabilitación de la candidatura”, señaló.

Asimismo, los medios de comunicación que incumplan las disposiciones también enfrentan sanciones económicas que pueden alcanzar al menos 35 salarios mínimos nacionales.

Restricciones para la ciudadanía

Durante la jornada electoral también rige la prohibición de circulación de vehículos que no cuenten con autorización del Órgano Electoral.

En caso de incumplimiento, los motorizados serán retenidos por las autoridades.

“Los vehículos sin autorización serán secuestrados hasta el día siguiente de la votación y deberán pagar una multa de 660 bolivianos”, detalló la autoridad.

Llamado a respetar la norma

El vocal exhortó a la población a cumplir con todas las disposiciones establecidas, con el fin de garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

El silencio electoral busca asegurar que los votantes emitan su decisión de manera libre e informada en las urnas.

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