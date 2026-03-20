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La gran batalla

Mentores y jueces listos para la batalla en una noche cargada de emociones

¡Luces, música… y pura adrenalina en el escenario!

Silvia Sanchez

19/03/2026 20:02

Mentores y jueces listos para la batalla en una noche cargada de emociones
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción sigue creciendo en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y esta noche promete ser de esas que dejan sin aliento. Nada está dicho… y todo puede cambiar en cuestión de segundos.

Tres nuevas voces, un solo sueño

El escenario se enciende con la llegada de nuevos talentos que vienen decididos a conquistar corazones y oídos:

  • Nickole Vargas

  • Jonatan Peñaranda

  • Anyela Rengifo

Cada uno llega con su historia, su estilo y esa chispa única que puede marcar la diferencia. Pero aquí no basta con cantar bien… hay que emocionar, conectar y brillar.

Mentores en alerta, equipos en construcción

La competencia está más intensa que nunca. Los equipos comienzan a tomar forma y los mentores no quieren dejar escapar a ninguna gran voz:

  • Maisa Roca & Franklin Trigo

  • Jesús Oliva & David Dionich

  • Carlos Pérez & Vanesa Añez

  • Juan Pablo Ojeda & Lilibeth Temo

Todos están listos para luchar por los mejores talentos… porque saben que una elección hoy puede definir al ganador mañana.

Todo puede pasar
Una nota puede enamorar… 
Una presentación puede cambiarlo todo…
Y una decisión puede abrir (o cerrar) el camino a la gloria.

¿Quién logrará un lugar en un equipo?

¿Quién se quedará a un paso de su sueño… y quién dará el gran salto?

No te lo pierdas
Una noche cargada de talento, nervios, emoción y momentos inolvidables… Solo por Red Uno de Bolivia.

Porque aquí… no solo se canta, se lucha por los sueños.

Mira la programación en Red Uno Play

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