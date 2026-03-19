¡Atención hinchas! Blooming enfrentará a River Plate en la Copa Sudamericana

Blooming ya tiene definido su destino internacional. Tras avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, los celestes de Santa Cruz integrará el Grupo H, una serie que promete alta exigencia y duelos de gran nivel.

El rival más destacado será River Plate de Argentina, uno de los clubes más grandes y ganadores del continente, que aparece como el principal favorito del grupo. Este enfrentamiento genera gran expectativa entre los hinchas celestes, que sueñan con dar el golpe en el torneo.

Además, se medirá ante RB Bragantino, un equipo brasileño en crecimiento que ha ganado protagonismo en los últimos años, y frente a Carabobo FC de Venezuela, conjunto dirigido por Daniel Farías, que también buscará dar pelea en la serie.

El equipo cruceño llega a esta instancia tras asegurar su presencia en la fase de grupos luego de superar la etapa previa a San Antonio de Bulo Bulo, consolidando su regreso al plano internacional.

Ahora, Blooming tendrá el reto de competir ante rivales de jerarquía y buscar la clasificación a la siguiente fase en uno de los grupos más atractivos del torneo.

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