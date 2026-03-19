TEMAS DE HOY:
El Alto Sebastián Marset Lucha contra el narcotráfico

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atención hinchas! Blooming enfrentará a River Plate en la Copa Sudamericana

La academia cruceña quedó emparejado en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, donde tendrá un duro camino ante rivales de peso en el torneo continental.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

19/03/2026 19:51

Foto: Club Blooming.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Blooming ya tiene definido su destino internacional. Tras avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, los celestes de Santa Cruz integrará el Grupo H, una serie que promete alta exigencia y duelos de gran nivel.

El rival más destacado será River Plate de Argentina, uno de los clubes más grandes y ganadores del continente, que aparece como el principal favorito del grupo. Este enfrentamiento genera gran expectativa entre los hinchas celestes, que sueñan con dar el golpe en el torneo.

Además, se medirá ante RB Bragantino, un equipo brasileño en crecimiento que ha ganado protagonismo en los últimos años, y frente a Carabobo FC de Venezuela, conjunto dirigido por Daniel Farías, que también buscará dar pelea en la serie.

El equipo cruceño llega a esta instancia tras asegurar su presencia en la fase de grupos luego de superar la etapa previa a San Antonio de Bulo Bulo, consolidando su regreso al plano internacional.

Ahora, Blooming tendrá el reto de competir ante rivales de jerarquía y buscar la clasificación a la siguiente fase en uno de los grupos más atractivos del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD