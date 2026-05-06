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Municipio continúa con los trabajos de bacheo en la av. San Martín

Una vez concluyan los trabajos en esta zona de la ciudad, la maquinaria se trasladará hasta las avenidas Tres Pasos al Frente y San Aurelio. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/05/2026 21:37

Los trabajos de bacheo iniciaron tras ser posesionado el alcalde Manuel Saavedra. Foto: Redes Sociales

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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra continua con los trabajos de bacheo en puntos estratégicos de la ciudad. Actualmente se encuentra en la zona del Cuarto Anillo y Avenida San Martín donde, según indicó el secretario de Obras Públicas Carlos Limpias, era el lugar donde más baches de profundidad se encontraba.

Con el objetivo de minimizar el impacto en el tráfico vehicular y evitar perjuicios a la ciudadanía durante las horas de mayor afluencia, las autoridades han determinado que las labores se ejecuten exclusivamente en horario nocturno, iniciando a las 22:00 horas.

Según información, una vez concluyan los trabajos en este punto de la ciudad, la maquinaria pesada se trasladará hasta las avenidas Tres Pasos al Frente y San Aurelio, donde también se evidencio un deterioro considerable de la capa asfáltica.

Recordemos que, los trabajos comenzaron desde el inicio de mandato del alcalde Manuel Saavedra, quien fue posesionado la jornada de ayer, lunes.

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