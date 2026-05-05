Continúa la votación en la interpelación al ministro Oviedo

El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional discutió hoy la posibilidad de censurar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el caso "Maletas" de Santa Cruz. Sin embargo, el proceso de censura no avanzó luego de que se obtuvieran más de 36 votos a favor del orden del día puro y simple, que planteaba continuar con la sesión sin abordar la censura.

Según la diputada asambleísta, para proceder con la censura es necesario alcanzar dos tercios de la Asamblea, lo que implica obtener 111 votos de los 166 asambleístas en total, contando tanto a los presentes como a los ausentes. En este caso, con 147 asambleístas presentes, la votación alcanzó más de 36 votos favorables, quedando lejos de los números necesarios.

Explicación de la votación

La diputada Cabrera explicó que, de acuerdo con la ley, para la censura se requiere una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 111 votos. Al no alcanzarse esta cifra, la votación terminó con la aprobación del orden del día sin la censura al ministro de Gobierno.

"Para realizar la censura se necesita el total de la asamblea, es decir, la votación debe considerar tanto a los presentes como a los ausentes", destacó Cabrera, quien también recordó que con 74 votos se alcanza la mayoría absoluta, pero no suficiente para proceder con la censura.

Continúa la votación

La votación continúa en la sesión de la ALP de forma nominal de cada asambleísta, y se aguarda que culminen todos con los votos.

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