27.712 policías son los encargados de custodiar la jornada electoral

Un total de 27.712 efectivos policiales serán desplegados en los nueve departamentos del país para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral de este domingo, cuando Bolivia acuda a las urnas en la histórica segunda vuelta presidencial.

Roberto Ríos, ministro de Gobierno, informó que este dispositivo forma parte del plan ‘Elecciones en Paz’ y que en las próximas horas emitirán un informe detallado sobre las acciones realizadas por la Policía sobre los controles realizados durante las primeras horas de este domingo.

“Para este domingo hemos desplegado 27.712 efectivos policiales en todo el territorio nacional para que realicen tareas relacionadas con el día de las elecciones generales, el restante, realizará tareas de auxilio y servicios recurrentes de la Policía Boliviana”, explicó Ríos.

Los nueve comandos departamentales recibieron directrices específicas para ejecutar operaciones preventivas y de resguardo, además de mantener los servicios ordinarios y especializados.

