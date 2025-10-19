TEMAS DE HOY:
Uno decide

27.712 policías son los encargados de custodiar la jornada electoral

Este contingente forma parte del operativo ‘Elecciones en Paz’ que ha dispuesto garantizar la tranquilidad y hacer cumplir el Auto de Buen Gobierno

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 9:15

Un total de 27.712 efectivos policiales serán desplegados en los nueve departamentos del país para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral de este domingo, cuando Bolivia acuda a las urnas en la histórica segunda vuelta presidencial.

Roberto Ríos, ministro de Gobierno, informó que este dispositivo forma parte del plan ‘Elecciones en Paz’ y que en las próximas horas emitirán un informe detallado sobre las acciones realizadas por la Policía sobre los controles realizados durante las primeras horas de este domingo.

“Para este domingo hemos desplegado 27.712 efectivos policiales en todo el territorio nacional para que realicen tareas relacionadas con el día de las elecciones generales, el restante, realizará tareas de auxilio y servicios recurrentes de la Policía Boliviana”, explicó Ríos.

Los nueve comandos departamentales recibieron directrices específicas para ejecutar operaciones preventivas y de resguardo, además de mantener los servicios ordinarios y especializados.

 

