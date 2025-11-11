TEMAS DE HOY:
Política

Ministro de Gobierno anuncia lucha frontal contra narcotráfico, terrorismo y trata de personas

El ministro de esta cartera anunció además que se impulsará la elaboración de una nueva Ley de la Policía Boliviana orientada a garantizar la transparencia en los ascensos y fortalecer la institucionalidad de la fuerza del orden.

Hans Franco

11/11/2025 11:40

Foto: Ministro de gobierno anuncia lucha frontal contra narcotráfico, terrorismo y trata de personas (APG)
La Paz

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, anunció este martes que la nueva gestión desarrollará tres luchas frontales para fortalecer la seguridad interna del país: contra el narcotráfico, el terrorismo y la trata y tráfico de personas.

Durante un acto de reconocimiento realizado en la Academia Nacional de Policías de la ciudad de La Paz, la autoridad señaló que una de las principales prioridades del Gobierno es recuperar la presencia del Estado en aquellas regiones donde el crimen organizado ha ganado terreno.

“Vamos a hacer tres luchas frontales: una contra el narcotráfico, que desgraciadamente ha alcanzado niveles de ciudadanía en algunas regiones donde hay ausencia del Estado, otra contra el terrorismo y, por último, contra la trata y tráfico de personas. Daremos guerra, enfrentaremos el narcotráfico con todo nuestro esfuerzo”, afirmó Oviedo.

El ministro anunció además que se impulsará la elaboración de una nueva Ley de la Policía Boliviana orientada a garantizar la transparencia en los ascensos y fortalecer la institucionalidad de la fuerza del orden.

“Vamos a respetar la institucionalidad de la Policía Boliviana, vamos a respetar la meritocracia, vamos a respetar a los jefes, suboficiales y tropa de acuerdo a sus méritos y formación técnica. No aceptaremos recomendaciones ni sugerencias de ninguna naturaleza”, enfatizó.

Oviedo cuestionó que, durante los últimos 20 años, bajo la administración del MAS, se haya destruido la institucionalidad del Estado, utilizando a la Policía con fines políticos e ideológicos. Afirmó que el nuevo Gobierno trabajará para devolverle la dignidad y la independencia profesional a la institución verde olivo.

 

