A corazón abierto: las confesiones de Messi sobre el Barcelona que emocionaron al mundo

Lionel Messi volvió a abrir su corazón sobre el Barcelona, el club donde se convirtió en leyenda. En una entrevista con el diario Sport, el capitán de la Selección Argentina habló con emoción sobre su salida del equipo, el vínculo con la ciudad y su deseo de regresar algún día a Casteldefels, el lugar donde vivió junto a su familia durante casi veinte años.

“A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba”, confesó el rosarino.

Messi reconoció que siempre pensó en terminar su carrera en Europa, defendiendo la camiseta blaugrana:

“Me imaginaba jugando toda mi carrera en Barcelona y después sí, venir para acá, como hice. Fue un poco rara la despedida, pero creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado”.

Hoy, desde su presente en el Inter Miami, el astro argentino no oculta sus ganas de volver a vivir en la ciudad que marcó su vida:

“Tengo muchas ganas de ir para ahí. Extrañamos mucho Barcelona; los nenes y mi mujer hablamos todo el tiempo de la ciudad. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”.

También se mostró emocionado por el nuevo Camp Nou, actualmente en remodelación:

“Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou. Va a ser raro verlo diferente, pero emocionante recordar todo lo que fue”.

Con su tono sereno y sincero, Messi dejó claro que, aunque su presente está lejos del fútbol europeo, su corazón sigue latiendo en Barcelona, el lugar donde pasó de ser una promesa a convertirse en una leyenda.

