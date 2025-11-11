¡Fiebre mundial por los Super Sexi Boys! De Chila Jatun al Manchester City, todos bailan su ritmo

Desde Chila Jatun hasta los poderosos clubes Chelsea y Manchester City, todos parecen haber caído bajo la fiebre de los Super Sexi Boys, el fenómeno musical que ha conquistado las redes sociales a nivel mundial.

El grupo, originario de Cochabamba, está conformado por Cris Beltrán, Sexy Man, Masterboy, Black Boy y Romeo Celestial. Su tema —en versión remix y super remix— se ha viralizado en TikTok, Instagram y X, siendo compartido por artistas nacionales como Chila Jatun y por instituciones deportivas internacionales, entre ellas Independiente del Valle, NBA Latinoamérica, Manchester City y Chelsea F.C., entre otros.

En una entrevista con el programa El Mañanero, los integrantes del grupo revelaron que la canción viral fue dedicada a una persona muy especial, y contaron la historia.

A continuación, te compartimos algunos de los videos más populares con la contagiosa producción de los Super Sexi Boys, que ya suena en estadios, camerinos y redes de todo el mundo.

