Violento atraco tragedia en Entre Ríos juez asesinado

Espectáculos

¡Fiebre mundial por los Super Sexi Boys! De Chila Jatun al Manchester City, todos bailan su ritmo

El grupo cochabambino se volvió tendencia global con su pegajoso remix. Te mostramos algunos de los videos más compartidos en redes sociales.

Silvia Sanchez

11/11/2025 11:34

Mundo

Desde Chila Jatun hasta los poderosos clubes Chelsea y Manchester City, todos parecen haber caído bajo la fiebre de los Super Sexi Boys, el fenómeno musical que ha conquistado las redes sociales a nivel mundial.

El grupo, originario de Cochabamba, está conformado por Cris Beltrán, Sexy Man, Masterboy, Black Boy y Romeo Celestial. Su tema —en versión remix y super remix— se ha viralizado en TikTok, Instagram y X, siendo compartido por artistas nacionales como Chila Jatun y por instituciones deportivas internacionales, entre ellas Independiente del Valle, NBA Latinoamérica, Manchester City y Chelsea F.C., entre otros.

En una entrevista con el programa El Mañanero, los integrantes del grupo revelaron que la canción viral fue dedicada a una persona muy especial, y contaron la historia.

A continuación, te compartimos algunos de los videos más populares con la contagiosa producción de los Super Sexi Boys, que ya suena en estadios, camerinos y redes de todo el mundo.

 

 

 

 

