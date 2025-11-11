La era de la música sintética: un cantante generado por IA encabeza la lista Billboard

Por primera vez en la historia de la industria musical, una canción creada por inteligencia artificial alcanzó el número uno en la lista Billboard de Estados Unidos, según informó este lunes Newsweek.

Se trata de “Walk My Walk”, interpretada por Breaking Rust, un artista completamente generado por IA que encabezó la lista Country Digital Song Sales, de acuerdo con RT.

El fenómeno no se limita a una sola canción. Breaking Rust acumula más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify, y varias de sus composiciones superan el millón de reproducciones. Entre ellas destacan “Livin’ on Borrowed Time”, con más de cuatro millones de escuchas; “Walk My Walk”, con más de tres millones; y “Whiskey Don’t Talk Back”, que ya supera el millón.

