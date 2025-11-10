¿Censura o actualización?: Disney reemplaza un personaje clásico por su nombre polémico

Durante más de medio siglo, Country Bear Musical Jamboree fue una de las atracciones más emblemáticas del parque Magic Kingdom de Disney, en Florida. Estrenado en 1971, el espectáculo presentaba a una banda de osos animatrónicos que interpretaban canciones de música country frente al público.

Entre los personajes más recordados se encontraba Liver Lips McGrowl, un oso de grandes labios y aspecto caricaturesco que, con el paso del tiempo, se convirtió en motivo de controversia por el significado de su nombre.

La decisión de Disney

En inglés, la expresión “liver lips” —que se traduce literalmente como “labios de hígado”— puede tener connotaciones negativas, al asociarse con problemas hepáticos derivados del consumo excesivo de alcohol. Ante las críticas y con el objetivo de evitar interpretaciones ofensivas, Disney optó por retirar al personaje y rediseñarlo.

En 2023, la compañía presentó a Romeo McGrowl, su reemplazo, con una estética y personalidad completamente nuevas. El cambio formó parte de una renovación integral del espectáculo, que incluyó nuevas canciones, vestuarios actualizados y una narrativa revisada, según informó la empresa.

Una actualización con espíritu clásico

Esta modificación se enmarca en el proceso de revisión de contenidos y personajes clásicos que Disney lleva adelante para adaptar sus historias a los valores contemporáneos, sin perder el espíritu original de sus producciones.

El renovado Country Bear Musical Jamboree conserva su esencia musical y mantiene su duración de unos 16 minutos. Sus nuevos arreglos están a cargo del reconocido compositor Mac McAnally, colaborador habitual de artistas de música country y folk.

De esta manera, Disney busca mantener viva una de sus atracciones más queridas, pero con una mirada más sensible y acorde a los tiempos actuales.

