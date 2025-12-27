Reporte del TED Santa Cruz: 17 organizaciones políticas ya registraron candidaturas para las subnacionales

A pocas horas del cierre oficial de inscripciones para las elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz brindó un balance detallado sobre el avance del proceso. El presidente de la institución, Marco Monasterio, confirmó que hasta el momento 17 organizaciones políticas formalizaron su registro, destacando una fuerte presencia de agrupaciones ciudadanas con alcance municipal.

Despliegue de candidaturas en provincias y capital

Monasterio detalló las agrupaciones que ya presentaron sus listas, evidenciando una competencia diversa en las distintas regiones del departamento:

Santa Cruz de la Sierra: Se registraron APB-Súmate , la agrupación Vos , Unidos y Santa Cruz Para Todos (SPT) , esta última con presencia en 22 municipios.

Warnes: Registra una alta competitividad con agrupaciones como Somos Warnes , Paz y Progreso y APC .

Área metropolitana y valles: La agrupación Vos se inscribió en 10 municipios (incluyendo El Torno y Samaipata), mientras que Unidos extendió su registro a 15 localidades, como Camiri y Comarapa.

Regiones específicas: Destacan Guarayos Hoy (en Ascensión, El Puente y Urubichá), Matico (San Matías), Primero Conce (Concepción), Modernidad Nacional (Porongo) y Libres (La Guardia), entre otras.

Advertencia sobre la documentación física

A pesar del avance en el sistema digital, el presidente del TED hizo una aclaración importante para los delegados políticos. Según el reporte de la Dirección Nacional del TIC, existen muchas candidaturas ya cargadas en el sistema, pero cuyos documentos de respaldo físico aún no han sido entregados en ventanilla.

"Las candidaturas que no presenten algún requisito van a ser inhabilitadas, como establece la normativa vigente", advirtió Monasterio, recordando que, en caso de inhabilitaciones, las organizaciones podrán realizar sustituciones hasta tres días antes de los comicios.

Atención hasta el último minuto

El plazo para el registro en el sistema y la llegada de delegados concluye a las 23:59 de hoy. No obstante, Monasterio aseguró que se respetará el derecho de quienes ya estén en las instalaciones: "Todos los delegados que se encuentren dentro de la institución vamos a atenderlos hasta terminar".

Tras el cierre, el TED iniciará la fase de revisión técnica para determinar quiénes cumplen con los requisitos legales para figurar en la papeleta de votación.

