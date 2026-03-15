Bajo el fuego cruzado: Omar Patti defiende su plan de "Guardianes" y el fin de la "limosna" estatal para El Alto

En el debate de candidatos a la Alcaldía de El Alto, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilmer Omar Patti (ASP) respondió a los cuestionamientos de sus rivales, quienes centraron sus críticas en la sostenibilidad económica de sus propuestas y la naturaleza de su plan de seguridad ciudadana.

Seguridad: ¿Una fuerza paralela a la Policía?

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando los candidatos Gabriel Mamani (PDC) y Simón Gálvez (LIBRE) cuestionaron si el proyecto de los "Guardianes de El Alto" (2,500 efectivos municipales) implicaba armar a ciudadanos o crear una estructura paralela a la Policía Nacional.

Patti, apelando a su pasado como Casco Azul en Haití, defendió que el control de zonas críticas como La Ceja, Senkata y Río Seco requiere patrullaje a pie y presencia física más allá de las cámaras. "La delincuencia ha excedido a la Policía y necesitan apoyo", respondió, asegurando que estos guardias tendrán seguros médicos y becas universitarias para profesionalizar el servicio.

Finanzas y el modelo de "Zona Económica"

La viabilidad financiera fue el otro eje de ataque. Eliser Roca (UPC) cuestionó de dónde saldrían los recursos para pagar salarios y seguros de 2,500 personas en un municipio con presupuesto limitado. Patti respondió con una frase que marcó su intervención: "Tenemos que dejar de ser limosneros".

El candidato sostuvo que, aunque propone una Zona Económica Especial libre de impuestos para incentivar el recurso humano y atraer divisas, la alcaldía gestionará recursos internos eliminando la corrupción y los "diezmos" dirigenciales. Ante la pregunta técnica de Eynar Viscarra (SPBC) sobre regímenes específicos (como el RITEX), Patti prefirió enfocar su respuesta en el apoyo al emprendedor joven y al pequeño empresario, evitando tecnicismos y priorizando el mensaje de "independencia económica".

Salud digital y "Deuda Histórica"

En otros frentes, Patti respondió a Esteban Pati (NGP) sobre la modernización del sistema sanitario, prometiendo el uso de tecnología para eliminar las filas de madrugada mediante la digitalización de fichas y la adquisición de equipos para la detección de cáncer de cuello uterino.

Finalmente, se alineó con la postura de Tahuichi Quispe (Jallalla LP) respecto a una "deuda histórica" del Estado con la urbe alteña. "La ciudad de El Alto se ha cargado en sus hombros a toda Bolivia en 2003 y 2019; es momento de que se nos reconozca como el motor económico del país", sentenció.

Respuestas de Patti en el debate:

Recursos Humanos: Propone contratar a jóvenes profesionales mediante convocatoria abierta para renovar las secretarías municipales.

Cero Impuestos: Insiste en que liberar de carga tributaria a El Alto atraerá inversión internacional.

Coordinación: Asegura que los "Guardianes" no sustituirán a la Policía, sino que trabajarán en conjunto mediante patrullajes conjuntos.

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