“El Alto está sangrando por el desempleo": Viscarra plantea impulsar zonas económicas especiales para generar empleo

El candidato a la Alcaldía de El Alto por la alianza Suma Por el Bien Común, Eynar Viscarra, afirmó que uno de los principales desafíos de la ciudad es la falta de empleo y planteó impulsar políticas orientadas a la industrialización y a la atracción de inversiones.

Durante su intervención, el postulante sostuvo que la generación de fuentes laborales debe ser la prioridad de la próxima gestión municipal.

“Lo más importante es solucionar la falta de empleos. La gente de El Alto está sangrando por el desempleo, necesitamos generar empleo”, afirmó.

Viscarra señaló que cada año 5 mil de jóvenes egresan de universidades públicas y privadas sin encontrar oportunidades laborales en la ciudad.

“Cinco mil jóvenes salen de las universidades públicas y privadas cada año y necesitan oportunidades de trabajo”, expresó.

En ese contexto, el candidato planteó impulsar la Ley de Zonas Económicas Especiales, que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el objetivo de fortalecer la producción y la cadena económica local.

“Tenemos que impulsar la ley de zonas económicas especiales para hacer funcionar la cadena productiva y pensar también en los cuentapropistas, artesanos y gremiales”, indicó.

El postulante también cuestionó la falta de políticas económicas y tecnológicas en años anteriores y aseguró que su propuesta busca cambiar esa situación. “Toda la vida, cinco o diez años seguimos en lo mismo. Hemos vivido sin políticas comerciales ni tecnológicas; ahora es momento. No vengo de la política, vengo de trabajar”, expresó.

Dentro de su propuesta de gestión, Viscarra mencionó la ejecución de obras de gran magnitud para impulsar el desarrollo de la ciudad. “Hay que construir nuestro El Alto querido, se vienen obras realmente macros”, señaló.

Mencionó que si gana las elecciones promoverá que el programa 50/50 del Gobierno nacional se concrete y se trabajará en la planificación a largo plazo del traslado del aeropuerto de El Alto, y la aplicación de la Ley de Alianzas Público‑Privadas para atraer inversiones.

“Tenemos que combinar estos instrumentos para traer inversión nacional y extranjera”, sostuvo.

El candidato afirmó que su objetivo es convertir a la ciudad en un polo de producción y exportación. “El Alto tiene que volver a ser desarrollo para que produzca, industrialice y exporte. Ese es el camino correcto”, afirmó.

Las propuestas fueron presentadas en el marco del debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, donde 18 candidatos a la Alcaldía de El Alto expusieron sus planteamientos en torno a economía y finanzas, ordenamiento y servicios, y salud y educación, de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.



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