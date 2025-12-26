A contrarreloj: candidatos copan los tribunales en el cierre de inscripciones subnacionales

En las últimas horas del plazo para la inscripción de candidaturas a las elecciones subnacionales, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas continúan llegando a los Tribunales Departamentales Electorales (TED) en todo el país para registrar a sus postulantes.

Militantes y delegados acuden con carpetas en mano y documentación de último momento, en una carrera contrarreloj para cumplir con los requisitos establecidos dentro del calendario electoral.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instruyó que todas las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) atiendan en horario continuo hasta las 23:59 de este viernes 26 de diciembre, fecha límite para la inscripción de candidaturas a gobernaciones, alcaldías y asambleas departamentales.

La disposición, emitida por la presidencia del TSE, busca facilitar la obtención de documentos indispensables, como los certificados del Padrón Electoral Biométrico y de domicilio electoral, y evitar que trámites pendientes frenen los registros en el último tramo del proceso.

De manera paralela, el Órgano Electoral solicitó a la Contraloría General del Estado y al Consejo de la Magistratura extender su atención hasta la medianoche. Ambas instituciones deben emitir certificaciones obligatorias como la Solvencia Fiscal, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y el Certificado de No Violencia, exigidos por la normativa vigente.

El calendario electoral establece que el cierre definitivo de inscripciones se realizará a las 23:59 de este viernes 26 de diciembre de 2025. Los comicios subnacionales están programados para el 22 de marzo de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play