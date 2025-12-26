Cochabamba en carrera electoral: 23 organizaciones políticas habilitadas y cinco frentes ya oficializados

En una jornada marcada por la intensa actividad política, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba se encuentra procesando el registro de candidatos para las próximas elecciones subnacionales. Roberto Knaudt, presidente de la institución, informó que se ha desplegado a todo el personal necesario para cumplir con esta labor que abarca la Gobernación y los 47 municipios del departamento.

Diversidad de fuerzas políticas

Para este proceso electoral, Cochabamba cuenta con la participación de 23 organizaciones políticas de diversa naturaleza, distribuidas de la siguiente manera:

Partidos políticos y agrupaciones ciudadanas: Existen nueve organizaciones con alcance departamental que postulan candidatos en distintos niveles y municipios como Vinto y Quillacollo.

Alianzas: Se han conformado cinco alianzas entre partidos políticos con alcance tanto departamental como municipal.

Pueblos Indígenas: Participa una organización correspondiente a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC).

Primeros registros confirmados

Hasta el momento, cinco organizaciones ya han completado su inscripción formal ante el órgano electoral: ADN (Acción Democrática Nacionalista), APB-Súmate, NGP (Nueva Generación Patriótica), Fuerza Social (Agrupación ciudadana) y NPIOC Pojo (Nación y pueblo indígena originario campesino).

Próximos pasos del calendario

Tras el cierre de las inscripciones, el TED iniciará una fase de revisión exhaustiva. A través de la Secretaría de Cámara y asesoría legal, se realizará la verificación de los requisitos técnicos de cada postulante.

De acuerdo con el calendario electoral vigente, el próximo 9 de enero se realizará la publicación oficial de los candidatos que hayan quedado debidamente habilitados para participar en la contienda.

