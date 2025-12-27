Iván Arias busca su reelección a la Alcaldía de La Paz

El actual alcalde en la ciudad de La Paz, Iván Arias, en esta jornada oficializó su repostulación a la alcaldía con la agrupación política SUMA Por El Bien Común, acompañado de sus seguidores llegó a puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz para la entrega de la documentación respectiva.

Iván Arias de 67 años de edad realizó sus estudios superiores en la UMSA de profesión politólogo, desempeñó sus actividades como analista político además como ministro de Obras Públicas en las gestiones de 2020 – 2021.

Foto: Ivan Arias Candidato a la alcaldía de La Paz

La Agrupación SUMA Por el Bien Común también anunció que tiene candidatos para la alcaldía de la ciudad de El Alto y la Gobernación de La Paz.

