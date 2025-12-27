TEMAS DE HOY:
cuerpo dentro de un freezer barrio Ferbo

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Iván Arias busca su reelección a la Alcaldía de La Paz

El actual alcalde en la ciudad de La Paz, Iván Arias, en esta jornada oficializó su repostulación a la alcaldía con la agrupación política SUMA Por El Bien Común, acompañado de sus seguidores llegó a puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz para la entrega de la documentación respectiva.

Juan Marcelo Gonzáles

26/12/2025 22:09

Foto: Ivan Arias Candidato a la alcaldía de La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El actual alcalde en la ciudad de La Paz, Iván Arias, en esta jornada oficializó su repostulación a la alcaldía con la agrupación política SUMA Por El Bien Común, acompañado de sus seguidores llegó a puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz para la entrega de la documentación respectiva.

Iván Arias de 67 años de edad realizó sus estudios superiores en la UMSA de profesión politólogo, desempeñó sus actividades como analista político además como ministro de Obras Públicas en las gestiones de 2020 – 2021.

Foto: Ivan Arias Candidato a la alcaldía de La Paz

La Agrupación SUMA Por el Bien Común también anunció que tiene candidatos para la alcaldía de la ciudad de El Alto y la Gobernación de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD