Impactante video: camioneta perdió el control y quedó incrustada en una casa

Un impresionante accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia argentina de Chubut, cuando una camioneta perdió el control, derrapó a alta velocidad y terminó incrustada de forma vertical en la reja de una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, en la intersección de la avenida Lisandro de la Torre y la calle Federicci, en el barrio Isidro Labrador. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona y difundida por el medio Prensa Nativa, generando impacto en redes sociales.

Según las primeras versiones, una camioneta Toyota Hilux avanzaba a gran velocidad cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. Testigos aseguraron que circulaba “a más de 120 kilómetros por hora”.

En su recorrido, la camioneta arrasó con un cartel señalizador y varias plantas ubicadas en la vereda, antes de impactar violentamente contra el frente de la vivienda situada en la esquina.

En las imágenes también se observa a otra camioneta roja que transitaba por la calle Federicci y logró frenar a tiempo, evitando una posible colisión. El vehículo pasó segundos después, cuando la Hilux cruzó descontrolada por la avenida.

Rescate y traslado

El impacto fue tan fuerte que la camioneta quedó colgada de manera perpendicular sobre la punta de la reja. Para retirarla, fue necesaria una grúa utilizada habitualmente en trabajos del tendido eléctrico.

Víctor Alvarado, integrante del Destacamento de Bomberos, explicó que los ocupantes se encontraban conscientes al momento del rescate.

“Había dos personas en el interior, un hombre y una mujer, bastante golpeados, pero fueron atendidos rápidamente y solo sufrieron heridas leves”, señaló.

Ambos fueron trasladados al Hospital Zonal Víctor Sanguinetti para controles preventivos, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Uno de los trabajadores que participó del operativo relató que la principal dificultad fue retirar el vehículo sin provocar mayores daños.

“Lo más peligroso era desvincularla del paredón. Pudimos dejarla sobre la vereda hasta que finalmente se la llevaron”, indicó en declaraciones al medio La Mañana de Neuquén.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras el video del hecho sigue circulando en redes sociales.

