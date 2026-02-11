¡De locos! Streamer salta desde 20 metros a la nieve y sale ileso

El streamer noruego Ken Stornes volvió a sorprender a miles de seguidores tras protagonizar una peligrosa hazaña en plena transmisión en vivo por Twitch: saltó desde una torre de aproximadamente 20 metros de altura directamente hacia una superficie cubierta de nieve, sin sufrir lesiones visibles.

El impactante momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios expresaron asombro, preocupación y admiración por el nivel de riesgo asumido.

Según se observa en la transmisión, Stornes se lanzó sin protección especial, confiando en la profundidad y consistencia de la nieve para amortiguar la caída. Tras el impacto, logró ponerse de pie por sus propios medios, generando alivio entre sus seguidores.

No es la primera vez que el creador de contenido protagoniza este tipo de desafíos extremos. Anteriormente, ya había llamado la atención al lanzarse desde un acantilado de más de 40 metros hacia aguas heladas, consolidando su imagen como uno de los streamers más arriesgados del momento.

Sin embargo, este tipo de prácticas también ha generado debate sobre los límites del contenido en vivo y los riesgos que algunos influencers asumen para captar audiencia. Especialistas advierten que imitar estos retos puede tener consecuencias fatales, especialmente sin preparación profesional.

A pesar de las advertencias, el video continúa acumulando millones de reproducciones, posicionando a Ken Stornes como una de las figuras más comentadas en plataformas digitales en los últimos días.

