Desesperados por encontrar a su perrita, ofrecen su único televisor como recompensa

Una familia de Mar del Plata, Argentina, busca con desesperación a su perrita Flor, una golden retriever color beige que se perdió durante la tarde del pasado domingo. El animal salió de su casa en el barrio San Martín y corrió sin rumbo hasta desaparecer.

Según relataron sus dueños, Flor se escapó en medio del Superclásico y, pese a los intentos por atraparla, no lograron hacerlo. Con angustia, la familia pide la colaboración de los vecinos para poder reencontrarse con su mascota y ofrece una insólita recompensa.

En diálogo con el portal local 0223, explicaron que no cuentan con dinero, pero sí con un televisor de 55 pulgadas que entregarán a quien logre devolverles a Flor. “No tenemos plata, pero sí un televisor. Queremos que vuelva con toda su familia, que la espera junto a sus dos hermanos perrunos”, expresaron con emoción.

La última vez que fue vista, la perrita corría por la intersección de las calles 106 y 51. Sus dueños destacaron que Flor nunca había salido sola y que es “súper buena” y “muy sociable” con las personas.

