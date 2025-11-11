TEMAS DE HOY:
tragedia en Entre Ríos juez asesinado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Desesperados por encontrar a su perrita, ofrecen su único televisor como recompensa

Flor, una golden retriever, se perdió durante el Superclásico en Mar del Plata, Argentina. Sus dueños, sin recursos económicos, ofrecen su televisor de 55 pulgadas para lograr que regrese a casa.

Silvia Sanchez

11/11/2025 11:10

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

Una familia de Mar del Plata, Argentina, busca con desesperación a su perrita Flor, una golden retriever color beige que se perdió durante la tarde del pasado domingo. El animal salió de su casa en el barrio San Martín y corrió sin rumbo hasta desaparecer.

Según relataron sus dueños, Flor se escapó en medio del Superclásico y, pese a los intentos por atraparla, no lograron hacerlo. Con angustia, la familia pide la colaboración de los vecinos para poder reencontrarse con su mascota y ofrece una insólita recompensa.

En diálogo con el portal local 0223, explicaron que no cuentan con dinero, pero sí con un televisor de 55 pulgadas que entregarán a quien logre devolverles a Flor. “No tenemos plata, pero sí un televisor. Queremos que vuelva con toda su familia, que la espera junto a sus dos hermanos perrunos”, expresaron con emoción.

La última vez que fue vista, la perrita corría por la intersección de las calles 106 y 51. Sus dueños destacaron que Flor nunca había salido sola y que es “súper buena” y “muy sociable” con las personas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD