¡Toma nota! Bioparque Vesty Pakos cerrará en Carnaval: estas son las fechas

Debido al feriado nacional por Carnaval, el Bioparque Municipal Vesty Pakos suspenderá la atención al público los días lunes 16 y martes 17 de febrero, informó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Las visitas se reanudarán con normalidad a partir del miércoles 18 de febrero, por lo que las autoridades recomendaron a la población planificar con anticipación sus recorridos para evitar inconvenientes.

Pese al cierre temporal, la Alcaldía aseguró que el personal especializado continuará con sus labores habituales para garantizar el bienestar de los animales.

“Nuestro equipo de profesionales, técnicos y guardafaunas seguirá operando para asegurar la alimentación diaria y especializada, además del monitoreo permanente de todas las especies”, señala el comunicado oficial.

El municipio destacó que, durante el feriado, se mantendrán los protocolos de resguardo, conservación y cuidado de la fauna silvestre que habita en el bioparque.

Asimismo, se recordó que este espacio cumple una función clave en la educación ambiental y en la sensibilización sobre la importancia del respeto a la vida silvestre.

Con esta medida, la Alcaldía de La Paz reafirma su compromiso con la protección, preservación y atención continua de los animales, incluso durante los días festivos.

