ABC anuncia libre transitabilidad en Llavini–Bombeo del 12 al 18 de febrero por el Carnaval

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que suspenderá temporalmente los trabajos de reconstrucción de plataforma en el tramo Llavini–Bombeo, en la carretera al occidente del país, con el objetivo de facilitar la circulación vehicular durante las fiestas de Carnaval.

El gerente regional de la ABC, Manuel Alejandro Torrico, señaló que la suspensión de obras se aplicará desde el 12 hasta el 18 de febrero, periodo en el que se garantizará la transitabilidad continua y sin interrupciones en este sector, debido al incremento del flujo vehicular propio de estas fechas.

“En estas fechas las carreteras están transitables y tenemos cuadrillas de emergencia dispuestas ante cualquier eventualidad”, afirmó al explicar que la medida busca reducir perjuicios a los usuarios durante el feriado largo.

Torrico explicó que el contrato en el sector Llavini–Bombeo fue ejecutado desde la gestión pasada y que actualmente se realiza una reingeniería del proyecto para acortar los tiempos de ejecución y mejorar los resultados de la obra.

Una vez concluido el feriado de Carnaval, los trabajos se retomarán el 19 de febrero. Desde esa fecha hasta el 30 de abril se aplicará una nueva restricción horaria para permitir el avance de las obras, que será de 09:00 a 17:00. La ABC prevé concluir esta fase del contrato, que incluye el corte de vía, hasta finales de abril.

El gerente regional de la ABC también comunicó que se desplegarán equipos de emergencia en puntos críticos de las carreteras hacia el occidente y oriente del país, en coordinación con las empresas contratistas, considerando el incremento de viajes y la época de lluvias.

Según la ABC, tras el 30 de abril se espera que la transitabilidad en este tramo sea completamente normal.

