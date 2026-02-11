Caso sparring: menor sigue luchando por su vida y familia pide apoyo para tratamiento en el exterior

El menor de 15 años de 15 años, continúa internado en terapia intensiva tras resultar gravemente herido durante una práctica de sparring en un gimnasio de Santa Cruz.

A 12 días del hecho, su familia informó que el menor presenta una leve mejoría, aunque su estado sigue siendo delicado, mientras solicitan apoyo económico y la intervención de las autoridades para gestionar un posible traslado al exterior que permita acelerar su recuperación.

Su padre, Jasmani Núñez, explicó que el joven muestra señales alentadoras, aunque aún permanece bajo estricta observación médica.

“Mi hijo se encuentra en terapia intensiva, está progresando en su mejoría, mantiene los reflejos y trata de moverse cuando le quitan la sedación, lo cual es bueno según el doctor, pero mantiene un edema grande en el lado izquierdo que todavía preocupa”, señaló.

Núñez indicó que el menor fue sometido a una nueva tomografía para definir el tratamiento que permitirá reducir la inflamación cerebral.

Núñez relató que, cuando disminuyen la sedación, su hijo reacciona a estímulos y estudios médicos.

“Él intenta moverse, hace gestos, está luchando por su vida”, afirmó, destacando que la evolución genera esperanza, aunque el adolescente aún no ha salido de peligro.

La familia enfrenta además una situación económica complicada. Los gastos médicos ya superan los 70 mil bolivianos y continúan incrementándose debido a la internación, medicamentos y una futura cirugía en la que deberán colocarle una placa de titanio para proteger su cabeza.

“Apelo a la solidaridad del pueblo cruceño, que no me ha dejado solo. Todavía tenemos gastos elevados y necesitamos seguir ayudándonos”, expresó el padre.

Asimismo, la familia mantiene la solicitud al Ministerio de Salud y Deportes para gestionar un traslado a Brasil, donde el menor podría acceder a equipos y tratamientos especializados. También pidieron apoyo a la Alcaldía, la Gobernación de Santa Cruz y a la empresa Boliviana de Aviación (BoA) para viabilizar el viaje en caso de concretarse.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 71378747, 75089336 y 67780335, para apoyar con los gastos médicos y el proceso de recuperación del adolescente.

Antecedentes del caso

El caso se remonta al 31 de enero, cuando el menor, quien practicaba boxeo pero no era profesional, sufrió graves lesiones cerebrales tras participar en sesiones de sparring en un gimnasio del Plan Tres Mil.

La Fiscalía confirmó que tres personas fueron aprehendidas por el hecho, entre ellas el boxeador identificado como el último contrincante del menor, investigado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, mientras el entrenador del gimnasio cumple detención preventiva.

En medio del proceso judicial, el padre del instructor detenido pidió disculpas públicas a la familia del adolescente y manifestó su disposición a colaborar, señalando que no existió intención de causar daño y que lo principal es la recuperación del menor.

Mientras tanto, la familia del menor mantiene la esperanza. Aunque el camino es largo y los gastos continúan, aseguran que cada pequeño avance renueva la fe en que el adolescente pueda salir adelante.

Mira la programación en Red Uno Play