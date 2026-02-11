Menor de 15 años en terapia intensiva tras un sparring de boxeo; inspección revela fallas graves

La abogada Sandra Miranda informó que la inspección ocular realizada en el gimnasio donde un menor de 15 años terminó en terapia intensiva tras un sparring de boxeo permitió recabar elementos importantes dentro de la investigación por presuntas lesiones graves.

La diligencia se llevó a cabo a las 14:30 del martes y contó con la presencia de los cuatro imputados. Según explicó la jurista, se verificaron las condiciones del espacio donde ocurrió la pelea, los materiales utilizados y las medidas de seguridad con las que contaba el lugar.

“Se pudo determinar el punto exacto donde ocurrieron los hechos y las condiciones del espacio en el que fue expuesto el menor. También se verificó si existía ventilación y auxilio médico”, señaló Miranda.

La abogada confirmó que el gimnasio no contaba con asistencia médica al momento del hecho. “El instructor manifestó que fue un descuido de su parte”, indicó.

En relación al desarrollo del sparring, Miranda explicó que uno de los principales imputados, identificado como Pablo Mendoza, argumentó que se trataba de una práctica deportiva y que no se percató de que el menor se estaba desvaneciendo.

Sin embargo, imágenes de cámaras de seguridad muestran que el joven continuó recibiendo golpes incluso después de caer.

Asimismo, se estableció que el instructor no intervino oportunamente durante la pelea. Dos de los imputados, entre ellos el entrenador y Mendoza, guardan detención preventiva, mientras que los otros dos cumplen medidas sustitutivas.

El Ministerio Público continúa con la investigación y deberá determinar si presenta acusación formal en las próximas semanas. El caso es investigado por el delito de lesiones graves.

En cuanto al estado de salud del adolescente, la abogada señaló que continúa en terapia intensiva y que la familia enfrenta elevados gastos médicos en una clínica privada. Por ello, pidió apoyo a instituciones públicas, federaciones deportivas y a la población en general para gestionar su traslado a Brasil, donde podría recibir tratamiento especializado.

“La solidaridad no puede esperar. Estamos hablando de un menor que se debate entre la vida y la muerte”, concluyó.

