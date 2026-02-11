Identifican a los ladrones de postes en diferentes zonas de Cochabamba; son funcionarios municipales

Lo que parecía un operativo nocturno de mantenimiento resultó ser un audaz plan de robo agravado. Este martes, la Policía Boliviana y la Alcaldía de Cercado confirmaron la desarticulación de una banda dedicada al robo de ornato público, integrada presuntamente por funcionarios activos de la unidad de Obras Públicas y Alumbrado Público.

El "modus operandi": Disfrazados de autoridad

El caso se remonta al pasado 23 de enero, cuando cámaras de seguridad en la zona norte captaron a tres sujetos a bordo de una camioneta. Los individuos, que vestían indumentaria similar a la municipal y utilizaban conos de señalización para no levantar sospechas, operaban a la 1:00 a.m.

Con una precisión técnica que delataba su oficio, utilizaban amoladoras portátiles para cortar los postes metálicos de cuajo. Según las investigaciones, no buscaban tomas de corriente, sino que portaban equipos profesionales para agilizar el hurto de letreros de "prohibido estacionar" y señalética de calles.

El operativo y los hallazgos en la zona sur

Tras un trabajo de inteligencia del grupo CEIP y la EPI Norte, se logró la captura de dos de los implicados. Uno de ellos condujo a los efectivos hasta un inmueble en la zona de Jaihuayco (zona sur). En el lugar, la policía quedó sorprendida al hallar no solo los postes robados en Alto Aranjuez y la OTB Santísima Trinidad, sino también cables, fierros y cañerías pertenecientes al municipio.

El propietario del inmueble, identificado como Marcelo N., también fue arrestado por el delito de receptación, ya que gran parte del material público ya estaba siendo instalado en su propio tinglado, construcción privada y también para la venta.

"Mano dura" y daño económico

Wilson Espinoza, director de Bienes Municipales, fue tajante al señalar que la Alcaldía se constituirá en parte querellante para buscar la pena máxima. "Sea quien sea, estos sujetos deben estar tras las rejas. No vamos a permitir que funcionarios le metan la mano al bolsillo a los cochabambinos", sentenció.

Por su parte, el Comandante Departamental de la Policía, Alejandro Basto, confirmó que un tercer involucrado se dio a la fuga tras no presentarse a su fuente laboral al enterarse de los arrestos, pero ya ha sido plenamente identificado.

Cada poste de señalización tiene un costo aproximado de 1.500 bolivianos. El daño económico es cuantioso, considerando la gran cantidad de material recuperado que los sujetos pretendían comercializar o reutilizar ilegalmente.

