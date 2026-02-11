TEMAS DE HOY:
Juzgado de Pailón Asesinato en Piso Firme Muerte mujer

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Al borde de las lágrimas: así fue el anuncio de renuncia de Margot Ayala a la ANH

La exdirectora ejecutiva dejó el cargo en medio del escándalo por la gasolina de mala calidad. Denunció una presunta red de ataques en su contra y aseguró que se va “con tranquilidad”.

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 13:24

Margot Ayala anuncia su renuncia a la ANH al borde de las lágrimas. Foto APG.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Margot Ayala anunció este miércoles su renuncia al cargo de directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en medio de la polémica por la comercialización de gasolina de mala calidad que habría dañado a miles de motorizados en el país.

La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa en la que la exautoridad se mostró visiblemente afectada y estuvo cerca de las lágrimas.

En su intervención, Ayala denunció la existencia de una presunta red de corrupción conformada por periodistas y otros voceros, que —según afirmó— se habría dedicado a atacarla y denigrarla personalmente.

“Hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH. Lo hago sin resentimientos, sin ánimo de confrontación y con la paz y la tranquilidad de haber cumplido con mi deber hasta donde me fue posible”, expresó.

 

Asimismo, señaló que su decisión busca preservar su integridad profesional y personal, ante la presión mediática y las acusaciones surgidas en el contexto de la crisis por el combustible.

“Me voy agradecida por la oportunidad de haber servido al país”, agregó.

 

La renuncia se produce en medio del escándalo generado por la denominada “gasolina desestabilizada”, que provocó fallas mecánicas en numerosos vehículos y derivó en reclamos de conductores, investigaciones técnicas y la activación de seguros para el resarcimiento de daños.

Hasta el momento, las autoridades no informaron quién asumirá de manera inmediata la dirección de la ANH ni qué medidas se adoptarán para esclarecer completamente el caso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD