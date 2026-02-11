Al borde de las lágrimas: así fue el anuncio de renuncia de Margot Ayala a la ANH

Margot Ayala anunció este miércoles su renuncia al cargo de directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en medio de la polémica por la comercialización de gasolina de mala calidad que habría dañado a miles de motorizados en el país.

La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa en la que la exautoridad se mostró visiblemente afectada y estuvo cerca de las lágrimas.

En su intervención, Ayala denunció la existencia de una presunta red de corrupción conformada por periodistas y otros voceros, que —según afirmó— se habría dedicado a atacarla y denigrarla personalmente.

“Hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH. Lo hago sin resentimientos, sin ánimo de confrontación y con la paz y la tranquilidad de haber cumplido con mi deber hasta donde me fue posible”, expresó.

Asimismo, señaló que su decisión busca preservar su integridad profesional y personal, ante la presión mediática y las acusaciones surgidas en el contexto de la crisis por el combustible.

“Me voy agradecida por la oportunidad de haber servido al país”, agregó.

La renuncia se produce en medio del escándalo generado por la denominada “gasolina desestabilizada”, que provocó fallas mecánicas en numerosos vehículos y derivó en reclamos de conductores, investigaciones técnicas y la activación de seguros para el resarcimiento de daños.

Hasta el momento, las autoridades no informaron quién asumirá de manera inmediata la dirección de la ANH ni qué medidas se adoptarán para esclarecer completamente el caso.

