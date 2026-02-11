Lara presenta denuncia contra el Presidente de YPFB y exige su destitución

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, presentó este miércoles una denuncia penal contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por presuntos actos de corrupción en la firma de contratos con supuesto sobreprecio para la compra de combustible; además exigió su destitución.

“Estamos presentando una denuncia penal en contra del Presidente de Yacimientos (YPFB) por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, incumplimiento de deberes”, dijo el vicepresidente al momento de formalizar la denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

Según sostuvo, existe un sobreprecio de $us 4 millones mensuales, lo que significa que en tres meses YPFB habría generado un daño al Estado de $us 12 millones.

Ante esta situación, Lara presentó pruebas de sus acusaciones y solicitó medidas cautelares inmediatas para evitar la obstaculización de las investigaciones.

“Estamos pidiendo la aprehensión inmediata de este ciudadano. Estamos presentando como prueba los contratos que él mismo ha firmado, él ha firmado los contratos, que no le mienta al país”, afirmó.

Lara respaldó su accionar en la Constitución Política del Estado y otras normas que establecen la obligación de todo ciudadano de denunciar y combatir la corrupción; en ese sentido, también exigió la destitución inmediata de Akly.

