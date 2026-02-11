“Venía arrastrando varias quejas”: cívicos se pronuncian sobre la renuncia de la directora de la ANH

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que la población recibió de buena manera la renuncia de la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, debido a que esa institución tendría responsabilidad en el control de la calidad del combustible que provocó daños en varios motorizados.

“La ANH es una de las instituciones que tiene responsabilidad por el tema de la calidad de la gasolina. Esta renuncia es bien recibida por la población porque venía arrastrando varias quejas. Lo más probable es que esta persona esté en la lista (de responsables) que será publicada el 24 de febrero”, sostuvo Cochamanidis.

El dirigente recordó que en la anterior reunión se acordó realizar un nuevo encuentro el 24 de febrero, fecha en la que, según indicó, se dará a conocer una lista de responsables por los problemas con la gasolina, así como observaciones a la cadena de custodia de YPFB.

“El 24 vamos a hablar sobre quiénes son los denunciados por YPFB por el mal combustible”, añadió.

Margot Ayala presentó esta mañana su renuncia a la dirección de la ANH visiblemente conmocionada, en medio de una ola de cuestionamientos por la mala calidad de la gasolina.

Mira la programación en Red Uno Play