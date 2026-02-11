Seguro para autos dañados por gasolina desestabilizada: conoce el rol de UniBienes

YPFB activó un seguro solidario para atender a conductores afectados por combustible defectuoso. La aseguradora UniBienes evaluará los casos y cubrirá las reparaciones. Te explicamos quiénes pueden acceder y cómo iniciar el trámite.
11/02/2026 10:04
Escuchar esta nota
Tras los reportes de fallas mecánicas atribuidas al uso de gasolina “desestabilizada”, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un Seguro de Daño contra Terceros, cuya atención estará a cargo de la aseguradora UniBienes, en coordinación con YPFB Logística.
El objetivo es brindar una respuesta técnica, transparente y ordenada a los conductores afectados, garantizando que los daños comprobados sean reparados sin afectar el bolsillo de los usuarios.
A continuación, respondemos las principales dudas sobre cómo funciona este seguro solidario.
¿Quiénes pueden acceder al seguro?
Pueden solicitar la cobertura:
Conductores que presenten fallas en su vehículo
Personas que hayan cargado gasolina durante el periodo afectado
Usuarios que soliciten una evaluación técnica especializada
Es indispensable que el daño esté vinculado directamente al combustible.
¿Quién se encarga del proceso?
El seguro es gestionado por:
YPFB Logística
La aseguradora Unibienes
Ambas entidades supervisan la evaluación y reparación de los vehículos.
¿Cómo se inicia el trámite?
Para activar el seguro, el conductor debe:
Acudir a un taller autorizado
Solicitar una revisión técnica
Permitir la evaluación del origen del daño
Esperar el informe pericial
Autorizar la reparación si corresponde
Solo los talleres habilitados pueden realizar este procedimiento.
¿Se entrega dinero en efectivo?
No.
El seguro no realiza pagos directos a los usuarios. La cobertura se aplica únicamente al servicio mecánico, como ocurre en los seguros tradicionales, evitando malos usos de los recursos.
¿Qué tipo de daños se cubren?
La cobertura depende del diagnóstico técnico. Puede incluir:
Sistema de inyección
Bomba de combustible
Filtros
Componentes del motor
Sistema de combustión
Cada caso es evaluado de forma individual.
¿Es seguro cargar gasolina actualmente?
Sí.
YPFB aseguró que el combustible que actualmente se comercializa cumple con los estándares de calidad internacionales, por lo que los conductores pueden cargar sin riesgos.
Recomendación importante
Si tu vehículo presentó fallas tras cargar gasolina:
No repares el daño por cuenta propia
Acude primero a un taller autorizado
Conserva facturas y reportes
Solicita la evaluación oficial
Esto facilitará el acceso al seguro y evitará rechazos.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30