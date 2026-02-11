Seguro para autos dañados por gasolina desestabilizada: conoce el rol de UniBienes

Tras los reportes de fallas mecánicas atribuidas al uso de gasolina “desestabilizada”, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un Seguro de Daño contra Terceros, cuya atención estará a cargo de la aseguradora UniBienes, en coordinación con YPFB Logística.

El objetivo es brindar una respuesta técnica, transparente y ordenada a los conductores afectados, garantizando que los daños comprobados sean reparados sin afectar el bolsillo de los usuarios.

A continuación, respondemos las principales dudas sobre cómo funciona este seguro solidario.

¿Quiénes pueden acceder al seguro?

Pueden solicitar la cobertura:

Conductores que presenten fallas en su vehículo

Personas que hayan cargado gasolina durante el periodo afectado

Usuarios que soliciten una evaluación técnica especializada

Es indispensable que el daño esté vinculado directamente al combustible.

¿Quién se encarga del proceso?

El seguro es gestionado por:

YPFB Logística

La aseguradora Unibienes

Ambas entidades supervisan la evaluación y reparación de los vehículos.

¿Cómo se inicia el trámite?

Para activar el seguro, el conductor debe:

Acudir a un taller autorizado Solicitar una revisión técnica Permitir la evaluación del origen del daño Esperar el informe pericial Autorizar la reparación si corresponde

Solo los talleres habilitados pueden realizar este procedimiento.

¿Se entrega dinero en efectivo?

No.

El seguro no realiza pagos directos a los usuarios. La cobertura se aplica únicamente al servicio mecánico, como ocurre en los seguros tradicionales, evitando malos usos de los recursos.

¿Qué tipo de daños se cubren?

La cobertura depende del diagnóstico técnico. Puede incluir:

Sistema de inyección

Bomba de combustible

Filtros

Componentes del motor

Sistema de combustión

Cada caso es evaluado de forma individual.

¿Es seguro cargar gasolina actualmente?

Sí.

YPFB aseguró que el combustible que actualmente se comercializa cumple con los estándares de calidad internacionales, por lo que los conductores pueden cargar sin riesgos.

Recomendación importante

Si tu vehículo presentó fallas tras cargar gasolina:

No repares el daño por cuenta propia

Acude primero a un taller autorizado

Conserva facturas y reportes

Solicita la evaluación oficial

Esto facilitará el acceso al seguro y evitará rechazos.

Mira la programación en Red Uno Play