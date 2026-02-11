La instalación de un carro de venta de hamburguesas sobre una palmera en crecimiento, ubicada en una jardinera de la acera de la avenida Oquendo y Heroínas, generó molestia e indignación entre los vecinos del sector.

El hecho quedó registrado en imágenes donde se observa a dos mujeres levantando el carro para colocarlo encima del plantín, las cuales fueron difundidas en redes sociales.

Tras conocerse el caso, personal de la Intendencia Municipal y de la Dirección Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba se trasladó al lugar para intervenir.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Elvis Gutiérrez, informó que la propietaria del carro fue notificada y se evalúa el daño ocasionado a la palmera.

“Hemos visto las imágenes. Nadie puede trabajar con su carro encima de un árbol, así el plantín haya sido colocado un día o una hora antes. Tampoco vamos a actuar de forma abusiva diciendo que retire todo su negocio”, señaló.

Desde la Alcaldía se explicó que la vendedora cuenta con patente, aunque autorizada para la calle Heroínas, por lo que como medida inmediata, el carro fue retirado del lugar y reubicado temporalmente en otra esquina, mientras que la propietaria deberá presentarse en la Intendencia para regularizar su situación.

“Vamos a verificar si es una palmera enana o de porte alto y evaluar si corresponde su reposición”, indicó Gutiérrez.

El caso reabrió el debate entre vecinos sobre el cuidado de las áreas verdes y el uso adecuado de los espacios públicos, especialmente en zonas de alta actividad comercial en la ciudad de Cochabamba.

