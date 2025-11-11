Diputados y Senadores definirán esta semana las comisiones de la legislatura 2025-2026

La Cámara de Diputados agendó para esta semana, del 10 al 16 de noviembre, la conformación de las comisiones y comités que desarrollarán el trabajo parlamentario en los próximos dos años, además de las brigadas departamentales y la Comisión de Ética.

En la Cámara Baja se deben conformar 12 comisiones y 37 comités, instancia clave para el funcionamiento interno y el tratamiento de leyes. Paralelamente, en la Cámara de Senadores se prevé que la sesión para la conformación de las directivas de las 10 comisiones y 20 comités permanentes se realice el jueves.

De acuerdo con el Reglamento General de la Cámara de Diputados, todas las bancadas políticas deben tener representación en estas instancias. En la presente legislatura participan el Partido Demócrata Cristiano (PDC), las alianzas Libre y Unidad, Alianza Popular (AP), APB-Súmate, MAS-IPSP y el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate.

Entre las comisiones que debe definir la Cámara de Diputados están:

Constitución, Legislación y Sistema Electoral Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado Planificación, Política Económica y Finanzas Economía Plural, Producción e Industria Organización Territorial del Estado y Autonomías Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino, Culturas e Interculturalidad Educación y Salud Derechos Humanos Política Social Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas Política Internacional y Protección al Migrante Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente

Nueve de las 12 presidencias de comisión corresponderán al bloque de mayoría y tres al bloque de minoría. Las secretarías se distribuirán de forma proporcional a la representación parlamentaria. En esta legislatura, el bloque de mayoría está integrado por la alianza Unidad y el PDC.

Por su parte, la Cámara de Senadores definirá las siguientes comisiones:

Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Organización Territorial del Estado y Autonomías Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad Política Social, Educación y Salud Política Internacional Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente Planificación Política Económica y Finanzas

La distribución de presidencias y secretarías en el Senado se efectuará también según la representación de los bloques de mayoría y minoría, recordando que la Directiva está conformada por cuatro senadores del bloque mayoritario y dos del bloque minoritario.

La normativa establece, además, que la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana deberá estar integrada exclusivamente por miembros del bloque de mayoría, dada la naturaleza estratégica de su trabajo.

Con esta etapa, el Legislativo concluirá la fase de organización institucional, permitiendo iniciar plenamente la labor legislativa del nuevo periodo parlamentario.

