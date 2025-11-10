Paz pide a FFAA no dejar que 'mafias' saquen el combustible que se trajo, para venderlo en el exterior

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, instruyó a las Fuerzas Armadas (FFAA) intensificar los controles en las fronteras del país con el objetivo de evitar el contrabando de combustibles y proteger la economía nacional.

“Pido a nuestras Fuerzas Armadas, en frontera, que sean defensores de la economía nacional. No permitan el contrabando. Hagan su mayor esfuerzo para que el diésel y la gasolina que hemos traído sea para el boliviano y no para las mafias corruptas que todavía siguen incrustadas en este Estado y que se llevan ese combustible para venderlo en el exterior. Eso es traición a la patria”, manifestó el jefe de Estado desde la ciudad de Sucre.

El mandatario hizo un llamado a la disciplina y al compromiso patriótico de los uniformados, enfatizando que la lucha contra el contrabando es una defensa directa de los intereses del pueblo boliviano.

Asimismo, Paz subrayó la necesidad de recuperar el control pleno del territorio nacional, destacando que no existen zonas ajenas a la autoridad del Estado.

“Hay que recuperar territorios de la patria donde la Policía y las Fuerzas Armadas no puedan estar. No hay dueños de la tierra, no hay dueños de regiones”, sostuvo.

El presidente reconoció que el país atraviesa momentos complejos, pero instó a la población a mantener la unidad y la esperanza en la construcción de un futuro mejor.

“Se vienen tiempos difíciles y será necesario tomar determinaciones”.

Durante el acto realizado en la capital del país, el presidente Paz fue reconocido por las Fuerzas Armadas como Capitán General, máxima autoridad de la institución militar. En la ceremonia, recibió la Medalla al Mérito Militar “Eduardo Abaroa” en el grado Gran Cruz y la Medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas.

Como parte del homenaje, el mandatario entregó la Medalla del Bicentenario a la Casa de la Libertad y otorgó la Medalla de Guerra a los restos de la heroína Juana Azurduy de Padilla, en reconocimiento a su valentía y legado histórico en la defensa de la patria.

