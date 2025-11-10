Las frases más destacadas de Rodrigo Paz como Capitán General de las FFAA

El presidente, Rodrigo Paz fue reconocido este lunes como Capitán General de las Fuerzas Armadas (FFAA) en un acto especial que se realizó en la plaza 25 de Mayo de Sucre.

Durante el evento, el primer mandatario dirigió su discurso a las FFAA y les pidió intensificar los controles en las fronteras del país con el objetivo de evitar el contrabando de combustibles y proteger la economía nacional.

Estas son sus frases más destacadas:

1.- “Pedirles a las Fuerzas Armadas en frontera, sean defensores de la economía nacional, hagan su mayor esfuerzo para que ese diésel y gasolina que hemos traído sean para los bolivianos y no para las mafias que todavía siguen incrustadas en este Estado y que se llevan ese diésel y gasolina para venderlas en el exterior”.

2.- “Hay territorios de la Patria donde no tenemos soberanía, debemos recuperarla, que entren policías y militares”

3.- “En el Bicentenario no nos visitó ni un solo país vecino; hubo 20 años de fracaso geopolítico y geoeconómico”

4.- “En el Bicentenario, en el mensaje presidencial no se honró a la Patria con las Fuerzas Armadas que es parte de la raíz de Bolivia”

5.- “Mi abuelo vivió muchos años en esta tierra bendita (Chuquisaca), aprendí de él que cuando Bolivia está unida, no nos derrotan”

6.- “Aquí no hay dueños de regiones, los bolivianos deben tener la libertad de circular sin que nadie te bloqueen”

7.- “Seré absolutamente honesto cuando tengamos que tomar decisiones en beneficio de nuestras familiares”

8.- “Hay que generar un futuro no dependiente de aquellos que asaltaron el Estado para vivir de ustedes, robándoles su futuro”.

9.- “Yo les pido que no me dejen, ya saben lo que fue el pasado… nunca más un país sometido a ideologías"

