TEMAS DE HOY:
ciclista Fatal accidente de tránsito Trata y tráfico de personas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Las frases más destacadas de Rodrigo Paz como Capitán General de las FFAA

El primer mandatario del país dirigió su discurso a las FFAA y les pidió intensificar los controles en las fronteras del país.

Red Uno de Bolivia

10/11/2025 12:57

Escuchar esta nota

El presidente, Rodrigo Paz fue reconocido este lunes como Capitán General de las Fuerzas Armadas (FFAA) en un acto especial que se realizó en la plaza 25 de Mayo de Sucre.

Durante el evento, el primer mandatario dirigió su discurso a las FFAA y les pidió intensificar los controles en las fronteras del país con el objetivo de evitar el contrabando de combustibles y proteger la economía nacional.

Estas son sus frases más destacadas:

1.- “Pedirles a las Fuerzas Armadas en frontera, sean defensores de la economía nacional, hagan su mayor esfuerzo para que ese diésel y gasolina que hemos traído sean para los bolivianos y no para las mafias que todavía siguen incrustadas en este Estado y que se llevan ese diésel y gasolina para venderlas en el exterior”. 
2.- “Hay territorios de la Patria donde no tenemos soberanía, debemos recuperarla, que entren policías y militares”
3.- “En el Bicentenario no nos visitó ni un solo país vecino; hubo 20 años de fracaso geopolítico y geoeconómico” 
4.- “En el Bicentenario, en el mensaje presidencial no se honró a la Patria con las Fuerzas Armadas que es parte de la raíz de Bolivia”  
5.- “Mi abuelo vivió muchos años en esta tierra bendita (Chuquisaca), aprendí de él que cuando Bolivia está unida, no nos derrotan”
6.- “Aquí no hay dueños de regiones, los bolivianos deben tener la libertad de circular sin que nadie te bloqueen” 
7.- “Seré absolutamente honesto cuando tengamos que tomar decisiones en beneficio de nuestras familiares” 
8.- “Hay que generar un futuro no dependiente de aquellos que asaltaron el Estado para vivir de ustedes, robándoles su futuro”. 
9.- “Yo les pido que no me dejen, ya saben lo que fue el pasado… nunca más un país sometido a ideologías"

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD