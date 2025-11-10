TEMAS DE HOY:
ciclista Fatal accidente de tránsito Trata y tráfico de personas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Stello Cochamanidis: “Los verdaderos cambios se verán cuando no haya presos ni perseguidos políticos”

El presidente cívico de Santa Cruz también pidió que se juzgue a quienes provocaron las persecuciones políticas en el país

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/11/2025 12:43

Escuchar esta nota

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que en Bolivia “soplan vientos de cambio”, en alusión al nuevo Gabinete de ministros posesionado por el presidente Rodrigo Paz, aunque enfatizó que el verdadero cambio deberá reflejarse en el ámbito judicial.

“Los cambios verdaderos en la justicia se reflejarán cuando en Bolivia no existan presos, perseguidos ni exiliados políticos. Mientras eso no ocurra, toda esta intención será solo un viento de cambio”, declaró el líder cívico.

Cochamanidis también pidió que se juzgue a quienes provocaron las persecuciones políticas en el país, al señalar que, así como hay víctimas, también hay victimarios.

“Se debe juzgar a quienes han sido los causantes de la desgracia de estas personas. Ahí podremos hablar de un cambio en la justicia. Si se reconoce que hay presos políticos, también hay responsables de que estas personas hayan sufrido, y deberán ser juzgados conforme a ley”, sostuvo.

El dirigente cívico añadió que Bolivia necesita construir un Estado sólido en lo político, económico, social y jurídico, para consolidar el rumbo de transformación que propone el nuevo Gobierno.

De acuerdo con el portal Global Human Rights League (GHRL), actualmente en Bolivia existen 315 presos políticos. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD