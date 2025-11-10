Stello Cochamanidis: “Los verdaderos cambios se verán cuando no haya presos ni perseguidos políticos”

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que en Bolivia “soplan vientos de cambio”, en alusión al nuevo Gabinete de ministros posesionado por el presidente Rodrigo Paz, aunque enfatizó que el verdadero cambio deberá reflejarse en el ámbito judicial.

“Los cambios verdaderos en la justicia se reflejarán cuando en Bolivia no existan presos, perseguidos ni exiliados políticos. Mientras eso no ocurra, toda esta intención será solo un viento de cambio”, declaró el líder cívico.

Cochamanidis también pidió que se juzgue a quienes provocaron las persecuciones políticas en el país, al señalar que, así como hay víctimas, también hay victimarios.

“Se debe juzgar a quienes han sido los causantes de la desgracia de estas personas. Ahí podremos hablar de un cambio en la justicia. Si se reconoce que hay presos políticos, también hay responsables de que estas personas hayan sufrido, y deberán ser juzgados conforme a ley”, sostuvo.

El dirigente cívico añadió que Bolivia necesita construir un Estado sólido en lo político, económico, social y jurídico, para consolidar el rumbo de transformación que propone el nuevo Gobierno.

De acuerdo con el portal Global Human Rights League (GHRL), actualmente en Bolivia existen 315 presos políticos.

