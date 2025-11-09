TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

26ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Estos son los ministros que conforman el gabinete de Rodrigo Paz

El acto se desarrolla en el interior de Palacio Quemado de la sede de Gobierno.

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/11/2025 12:23

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este domingo a los miembros de su primer gabinete de ministros, en un acto que marca el inicio formal de la gestión gubernamental 2025-2030.

La ceremonia se realiza en el interior de Palacio Quemado y contó con la participación de autoridades nacionales, invitados internacionales y representantes de distintos sectores sociales.

Se espera que el nuevo gabinete refleje el perfil técnico y político con el que Paz busca encarar los primeros desafíos de su administración, entre ellos la reactivación económica, la generación de empleo y la lucha contra la corrupción.

El Gabinete Ministerial N° 68 quedó conformado de la siguiente manera:

Ministerio de la Presidencia: José Lupo

Ministerio de Economía y Planificación: José Espinoza

Ministerio Gobierno: Marco Huerta

Ministerio de Hidrocarburos: Sergio Medinaceli

Ministerio de Cultura y Turismo: Freddy Vidovik

Ministerio de Educación: Beatriz García

Ministerio de Relaciones Exteriores Fernando Aramayo

Ministerio de Defensa: Raúl Salinas

Ministerio de Planificación y Desarrollo: José Romero

Ministerio de Desarrollo Productivo: Oscar Justiniano

Ministerio de Obras Públicas: Mauricio Zamora

Ministerio de Trabajo: Edgar Morales

Ministerio de Salud y Deportes: Marcela Flores

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: José López

El acto se desarrolla 24 horas después de la posesión presidencial, y marca el inicio del trabajo del nuevo equipo ministerial, que deberá definir las primeras medidas de corto plazo.

Noticia en desarrollo....

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD