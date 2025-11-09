Estos son los ministros que conforman el gabinete de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este domingo a los miembros de su primer gabinete de ministros, en un acto que marca el inicio formal de la gestión gubernamental 2025-2030.

La ceremonia se realiza en el interior de Palacio Quemado y contó con la participación de autoridades nacionales, invitados internacionales y representantes de distintos sectores sociales.

Se espera que el nuevo gabinete refleje el perfil técnico y político con el que Paz busca encarar los primeros desafíos de su administración, entre ellos la reactivación económica, la generación de empleo y la lucha contra la corrupción.

El Gabinete Ministerial N° 68 quedó conformado de la siguiente manera:

Ministerio de la Presidencia: José Lupo

Ministerio de Economía y Planificación: José Espinoza

Ministerio Gobierno: Marco Huerta

Ministerio de Hidrocarburos: Sergio Medinaceli

Ministerio de Cultura y Turismo: Freddy Vidovik

Ministerio de Educación: Beatriz García

Ministerio de Relaciones Exteriores Fernando Aramayo

Ministerio de Defensa: Raúl Salinas

Ministerio de Planificación y Desarrollo: José Romero

Ministerio de Desarrollo Productivo: Oscar Justiniano

Ministerio de Obras Públicas: Mauricio Zamora

Ministerio de Trabajo: Edgar Morales

Ministerio de Salud y Deportes: Marcela Flores

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: José López

El acto se desarrolla 24 horas después de la posesión presidencial, y marca el inicio del trabajo del nuevo equipo ministerial, que deberá definir las primeras medidas de corto plazo.

Noticia en desarrollo....

Mira la programación en Red Uno Play