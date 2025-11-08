Arias dice que junto a alcaldes y gobernadores pedirán a Paz reunión para hablar del 50-50

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este sábado que junto a otros alcaldes y gobernadores del país solicitarán una reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira para que explique en detalle la propuesta económica del 50-50 que impulsa el nuevo Gobierno.

Arias informó que se está organizando una Mesa de Autonomías, que contará con la participación de todas las autoridades subnacionales electas, con el fin de analizar el alcance y la viabilidad del nuevo esquema de distribución económica entre el nivel central y las regiones.

“El 50% significaría 15.000 millones de bolivianos para traspasar a las gobernaciones y municipios, pero esos 15.000 millones tienen nombre y apellido, es decir, la enfermera, el doctor, porque el 95% de los recursos que administra salud son para sueldos y salarios, igual que en educación”, explicó el alcalde paceño.

Respecto a la posibilidad de implementar un modelo federal en Bolivia, Arias aclaró que el presidente Paz lo mencionó como una proyección a futuro, condicionada a que primero se consoliden las reformas económicas y administrativas.

“Fue planteado como una perspectiva, no como una medida inmediata, pero es hacia donde vamos todos los bolivianos”, sostuvo.

