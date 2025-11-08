TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Arias dice que junto a alcaldes y gobernadores pedirán a Paz reunión para hablar del 50-50

Arias informó que se está organizando una Mesa de Autonomías, que contará con la participación de todas las autoridades subnacionales electas, con el fin de analizar el alcance y la viabilidad del nuevo esquema de distribución económica

Miguel Ángel Roca Villamontes

08/11/2025 14:03

Escuchar esta nota

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este sábado que junto a otros alcaldes y gobernadores del país solicitarán una reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira para que explique en detalle la propuesta económica del 50-50 que impulsa el nuevo Gobierno.

Arias informó que se está organizando una Mesa de Autonomías, que contará con la participación de todas las autoridades subnacionales electas, con el fin de analizar el alcance y la viabilidad del nuevo esquema de distribución económica entre el nivel central y las regiones.

El 50% significaría 15.000 millones de bolivianos para traspasar a las gobernaciones y municipios, pero esos 15.000 millones tienen nombre y apellido, es decir, la enfermera, el doctor, porque el 95% de los recursos que administra salud son para sueldos y salarios, igual que en educación”, explicó el alcalde paceño.

Respecto a la posibilidad de implementar un modelo federal en Bolivia, Arias aclaró que el presidente Paz lo mencionó como una proyección a futuro, condicionada a que primero se consoliden las reformas económicas y administrativas.

Fue planteado como una perspectiva, no como una medida inmediata, pero es hacia donde vamos todos los bolivianos”, sostuvo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD