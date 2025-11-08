"Por Dios, la familia y la Patria, ¡sí, juro!": así asumió Rodrigo la presidencia

"Por Dios, la familia y la Patria, ¡sí, juro!": así asumió la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz Pereira, ante el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente del Estado, Edmand Lara.

Tras asumir la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz lanzó un claro mensaje de cambio, al asegurar que su Gobierno pondrá fin al "Estado tranca", caracterizado por la burocracia y la corrupción que, limita la gestión pública, la educación, la salud y la inversión.

“Antes que nada, agradecer a la Pachamama porque nos está ch’allando, nos está haciendo una limpia, nos está bendiciendo y eso significa en buena hora, buenos augurios”, inició el mandatario su intervención ante los invitados al hemiciclo legislativo, refiriéndose a la copiosa lluvia que cae en la sede de Gobierno.

Más de 70 delegaciones internacionales participan en este evento histórico, sobresalen las de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, Gabriel Boric; de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Uruguay, Yamandú Ursi, además de las de cuatro vicepresidentes y siete cancilleres del mundo.

“Esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, nunca más una Bolivia de espaldas al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia, por eso nuestros brazos están abiertos”, señaló el mandatario.

Asimismo, el presidente subrayó que es tiempo de reencuentro, de reconciliación y de unidad. “Vamos a salir de ésta, acuérdense”.

