Áñez considera que el principal desafío del nuevo Gobierno será la recuperación económica

La expresidenta Jeanine Áñez asistió este sábado al acto de posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira y, tras el evento, manifestó que el tema económico será el principal desafío que deberá enfrentar la nueva administración.

“Ahora lo más importante son los temas económicos porque están agobiándonos a todos. Vemos con optimismo un nuevo ciclo, una nueva Bolivia y con una gran responsabilidad de ambos mandatarios, a quienes todos los bolivianos debemos apoyar”, afirmó Áñez en un breve contacto con los medios.

La exmandataria celebró el anuncio realizado por el nuevo Gobierno sobre el ingreso de cisternas con diésel y gasolina al país, y expresó su deseo de que nunca más falten los combustibles en Bolivia. “Dios quiera que ya no nos falte más, que la producción siga adelante y que la gente vuelva a trabajar como se merece”, añadió.

Áñez expresó su respaldo a la nueva gestión, aunque advirtió que la recuperación económica no será inmediata debido a los efectos acumulados de los últimos años de crisis.

“Han destruido la economía y la institucionalidad del país, y eso no se puede arreglar de la noche a la mañana. Los bolivianos tenemos que tener paciencia y dejarlos gobernar; 20 años de desinstitucionalización no se solucionan fácilmente”, sostuvo.

Respecto a las declaraciones del presidente Paz, quien señaló que los expresidentes Evo Morales y Luis Arce deberán responder ante la patria por la crisis económica, Áñez coincidió con esa posición.

“Sin duda alguna, nada puede quedar en la impunidad y hay muchas cuentas que pagar”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play