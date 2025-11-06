TEMAS DE HOY:
Fuga de gas Avasallamientos Robo en discotecas

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

“Hoy se acaba la noche oscura”: hermano de Jeanine Áñez celebra su liberación

El hermano de la expresidenta cuestionó el actuar de algunas personas que le dieron la espalda

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/11/2025 14:42

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con la voz entrecortada, Juan Carlos Áñez, hermano de la expresidenta Jeanine Áñez, expresó su emoción al ver a su hermana en libertad y nuevamente dirigiéndose al pueblo boliviano. En nombre de la familia, agradeció el apoyo de la justicia y de la democracia tras casi cinco años de detención.

“Admiro su fortaleza, aun siendo mujer, esa fortaleza que tiene. Han sido cuatro años y ocho meses, 1.700 días que le han privado su libertad de forma ilegal, abusiva e injusta. Quisieron acabar con su vida”, manifestó.

Sin mencionar nombres, cuestionó el alejamiento de algunas personas que, según dijo, le dieron la espalda a la exmandataria, aunque destacó a las instituciones y ciudadanos que la acompañaron durante su reclusión.

Hoy se acaba la noche oscura, hoy nace la esperanza en nuestros corazones, hoy vemos a una Jeanine fortalecida”, afirmó.

Tras la liberación de Jeanine Áñez, la familia confirmó que este domingo viajarán a Trinidad, su ciudad natal, una vez que la exmandataria participe en la transmisión de mando presidencial prevista para este sábado en La Paz.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD