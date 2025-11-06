“Hoy se acaba la noche oscura”: hermano de Jeanine Áñez celebra su liberación

Con la voz entrecortada, Juan Carlos Áñez, hermano de la expresidenta Jeanine Áñez, expresó su emoción al ver a su hermana en libertad y nuevamente dirigiéndose al pueblo boliviano. En nombre de la familia, agradeció el apoyo de la justicia y de la democracia tras casi cinco años de detención.

“Admiro su fortaleza, aun siendo mujer, esa fortaleza que tiene. Han sido cuatro años y ocho meses, 1.700 días que le han privado su libertad de forma ilegal, abusiva e injusta. Quisieron acabar con su vida”, manifestó.

Sin mencionar nombres, cuestionó el alejamiento de algunas personas que, según dijo, le dieron la espalda a la exmandataria, aunque destacó a las instituciones y ciudadanos que la acompañaron durante su reclusión.

“Hoy se acaba la noche oscura, hoy nace la esperanza en nuestros corazones, hoy vemos a una Jeanine fortalecida”, afirmó.

Tras la liberación de Jeanine Áñez, la familia confirmó que este domingo viajarán a Trinidad, su ciudad natal, una vez que la exmandataria participe en la transmisión de mando presidencial prevista para este sábado en La Paz.

