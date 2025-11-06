Jeanine Áñez sale libre tras casi 5 años de prisión

Después de cuatro años y ocho meses de detención, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez salió en libertad este jueves, 6 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinara anular la sentencia de 10 años de prisión que pesaba en su contra por el denominado caso “Golpe II”.

La exmandataria que estuvo recluida en el centro Penitenciario de Miraflores, desde marzo de 2021, salió acompañada de sus hijos, de sus abogados y fue recibida por un grupo de ciudadanos que se dieron cita en el lugar.

Según confirmó su hija, Carolina Ribera, Áñez permanecerá en la ciudad de La Paz algunos días para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, prevista para este sábado 8 de noviembre. Posteriormente, retornará a Trinidad, su ciudad natal, donde se prevé una masiva concentración en su recibimiento.

La decisión del TSJ marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más controvertidos de los últimos años, que generó amplio debate sobre la judicialización de la política y el respeto al debido proceso en Bolivia.

